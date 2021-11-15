Австрия ввела локдаун для невакцинированных

С 15 ноября руководство Австрии решило ввести локдаун для тех жителей, кто не вакцинировался от COVID-19.

"Это решение далось нам непросто, однако оно необходимо", — заявил канцлер страны Александер Шалленберг.

По информации европейских СМИ, меры будут действовать в отношении невакцинированных людей возрастом от 12 лет. Им будет запрещено выходить из дома, кроме как в продуктовые магазины, аптеки.

В частности, руководство страны не позволит не прошедшим вакцинацию гражданам выходить на улицу для занятия спортом.

Разрешены будут и поездки для получения медпомощи. По прошествии 10 дней власти оценят,

В субботу в Австрии зафиксировали более 13 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Это — наивысший показатель в стране за всю пандемию. В Австрии проживает около 10 млн человек.

Полную вакцинацию от COVID-19 в Австрии прошли около 65% жителей.

Напомним, Совет ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Решение об исключении нашей страны из списка автоматически не означает изменения правил пересечения границы. Финальные решения о правилах пересечения границ принимает каждая отдельная страна ЕС.

Полный список стран ЕС, которые уже объявили, что не станут закрывать границы для украинцев:

1. Франция;

2. Ирландия;

3. Швеция;

4. Австрия;

5. Дания;

6. Эстония;

7. Кипр;

8. Нидерланды;

9. Хорватия;

10. Чехия.

Перед этим Германия внесла Украину в группу повышенного риска заражения коронавирусом — туристы должны будут проходить самоизоляцию.