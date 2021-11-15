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14 ноября 21, 18:58
AstraZeneca ушла в миллиардные убытки
AstraZeneca
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Квартальная выручка компании выросла до 9,866 млрд с 6,578 млрд долларов годом ранее.

В III квартале 2021 года фармацевтическая компания AstraZeneca Plc, разработчик вакцины против COVID-19, получила 1,651 миллиард долларов чистого убытка, несмотря на рост выручки в 1,5 раза, говорится в отчете компании, сообщает Интефакс-Украина.

При этом годом ранее компания отчиталась о 651 млн долларов чистой прибыли за аналогичный период.

В расчете на акцию убыток составил 1,1 доллар против прибыли в 0,49 в прошлом году.

Квартальная выручка компании выросла до 9,866 млрд с 6,578 млрд долларов годом ранее. Выручка без учета реализации вакцины от коронавируса увеличилась на 34%.

Напомним, что во Львовской области истек срок годности около 40 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca, теперь ее утилизируют.
Korrespondent
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