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14 ноября 21, 21:03
В Китае привили от коронавируса более 80 млн детей
Китай
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Все дети в возрасте от 3 до 11 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, будут привиты к концу этого года.

В Китае почти 84,4 млн детей в возрасте от 3 до 11 лет прошли вакцинацию против коронавируса COVID-19. Из них более 49,4 млн уже получили бустерные дозы. Об этом сказал представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР У Лянъю, сообщает Синьхуа в воскресенье, 14 ноября.

По его словам, органы здравоохранения намерены активизировать вакцинацию этой возрастной группы. Все дети в возрасте от 3 до 11 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, вероятно, будут привиты к концу этого года.

В университетах, средних и начальных школах наращивают темпы вакцинации в соответствии с единым национальным планом, сообщил представитель Министерства образования КНР Ван Дэнфэн, отметив, что более 95% учащихся старше 18 лет получили вакцину от коронавирусаю

По состоянию на 12 ноября по всему Китаю было введено более 2,37 млрд доз вакцин от COVID-19. При этом почти 1,074 млрд человек полностью привиты.

Напомним, в начале ноября в США одобрили COVID-вакцинацию детей от 5 до 11 лет. Предполагается, что вакцинация детей снизит передачу инфекции в стране на 8% в период с ноября 2021-го по март 2022 года.

При этом Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию для детей в возрасте от пяти до 11 лет.
Korrespondent
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