Евросоюз готовит наказание для Лукашенко и Путина

В понедельник, 15 ноября, Евросоюз даст зеленый свет на расширение санкций против причастных к кризису с мигрантами на польско-беларуской границе. Санкции будут введены в два этапа – против десятков чиновников, а также против компаний. Об этом сообщил высокий представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью JDD.

"Мы дадим зеленый свет расширению правовых рамок наших санкций против Беларуси, чтобы они могли применяться ко всем, кто причастен к незаконному ввозу мигрантов в эту страну – например, к вовлеченным авиакомпаниям или турагентствам", – сказал Боррель.

Планируется, что руководители таких компаний станут невъездными в ЕС, а их активы будут заморожены в Европе.

По словам Борреля, под санкции также попадут около 30 чиновников администрации беларуского диктатора Александра Лукашенко, причастных к кризису на границе.

Он заявил, что Лукашенко рассчитывал нанести мигрантами "ответный удар", "выкрутить руки и отменить санкции", введенные против его режима ранее.

"Происходит прямо противоположное. Мы усиливаем их (санкции, – ред.), ориентируясь именно на тех, кто с ним сотрудничает", – заявил Боррель.

Ранее Bloomberg сообщал, что ЕС планирует ввести санкции против российского авиаперевозчика Аэрофлот в рамках нового пакета ограничительных мер против Беларуси.

По данным Reuters, под санкции попадут около 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел Владимира Макея и авиакомпанию Белавиа.

СПРАВКА.





8 ноября 2021-го большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пыталась массово ее перейти. Польша привела войска в боевую готовность, созывает силы теробороны и не исключает эскалации с жертвами.





Польские военные отбили одну из попыток прорыва границы, однако беларуские силовики привели к границе новых мигрантов, те повалили часть колючей проволоки и начали скандировать: "Германия". Польские военные не пропускали мигрантов живым щитом. Нелегалы разбили палаточный лагерь на границе и жгут костры.





10 ноября две группы мигрантов сумели прорваться в Польшу из Беларуси. Всех нелегалов выдворили.





В Польше созвали внеочередное заседание Сейма из-за ситуации на границе. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что у Лукашенко в Москве "есть руководитель", с которым они "хотят восстановить Российскую империю", задействовав сценарий с миграционным кризисом.