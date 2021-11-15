В МВД Польши рассказали о ситуации на границе с Беларусью

Минувшая ночь на польско-белорусской границе прошла спокойно, несмотря на то, что в лагерь мигрантов на белорусской стороне прибывали новые группы людей и возникали предпосылки к штурму. Об этом заявил заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик, сообщает Польское радио.

"Ночь была спокойной. Не случилось ничего особенного", - сказал он, признав, что в воскресенье были сигналы, что что-то может произойти, поскольку были сообщения, что в лагерь на стороне Беларуси прибыли новые группы мигрантов.

Вонсик подчеркнул, что на данный момент на государственной границе Польши находятся четыре тысячи пограничников, две тысячи полицейских, 15 тысяч солдат польской армии.

"Мы должны показать Лукашенко, что граница с Польшей сильная, что мы не поддадимся никакому давлению", - сказал замглавы МВД.

Он добавил, что периодически польские правоохранители предотвращают проникновение на территорию государства групп мигрантов по 50-100 человек, которые, как утверждает Вонсик, переходят границу "под опекой белорусских служб".

А тем временем Латвия начала учения на границе с Беларусью. Цель маневров - проверка взаимодействия, структуры командования, логистики, мобильности и процедур принятия решений в крупных подразделениях.