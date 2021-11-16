Макрон и Путин обсудили Донбасс и Беларусь

Президент Франции Эммануель Макрон и президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе и угрозу РФ на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в понедельник, 15 ноября.

Путин утверждает, якобы польские пограничники "крайне жестко обращаются" с нелегальными мигрантами. По его мнению, миграционный кризис должны напрямую обсуждать руководство стран ЕС и Беларуси.

Кроме того, политики выразили неудовлетворение отсутствием подвижек в урегулировании ситуации на Донбассе.

"Отмечено, что ситуация вокруг Донбасса даже ухудшается", - заявили в Кремле.

Как утверждает Путин, учения США в Черном море повышают напряженность в отношениях между Россией и НАТО.

Также Путин сослался на якобы деструктивную политику Украины, направленную "на срыв минских соглашений".

В свою очередь Макрон выразил озабоченность ситуацией на границе с Украиной, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

"Эммануэль Макрон в беседе с Владимиром Путиным выразил озабоченность в связи с ситуацией на границе с Украиной и волю Франции защищать ее территориальную целостность", - пишет агентство.

Наконец, собеседники затронули борьбу с пандемией, обстановку в Нагорном Карабахе, а также урегулирование в Ливии.

Как ранее написало агентство Bloomberg, представители США заявили своим европейским коллегам, что Россия, стягивая войска к украинским границам, может решиться на вторжение.

В свою очередь в России отвергли возможность вторжения в Украину. По словам представителя России при ООН Дмитрия Полянского, РФ "никогда не планировала и не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета".