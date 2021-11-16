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15 ноября 21, 22:56
Лукашенко и Меркель обсудили ситуацию с мигрантами
Лукашенко и Меркель
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Собеседники затронули вопрос гуманитарной помощи мигрантам, а также пути и перспективы решения миграционного кризиса.

Канцлер Германии Ангела Меркель и формальный глава Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе. Содержание беседы опубликовал Telegram-канал Пул первого в понедельник, 15 ноября.

В пресс-службе Лукашенко заявили, что разговор длился около 50-и минут, однако не уточнили, кто был его инициатором.

Прежде всего собеседники затронули ситуацию с мигрантами на границе Беларуси и с Польшей, Литвой и Латвией. Меркель и Лукашенко обсудили пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе.

Кроме того, стороны обсудили гуманитарную помощь мигрантам на границе и договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации.

"Канцлер и Лукашенко говорили о сложной ситуации на границе между Беларусью и ЕС, особенно о необходимости оказания гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам", - заявили в пресс-службе Меркель.

Напомним, что ранее мигранты встали лагерем у погранперехода Польши. Сегодня мигранты покинули старый лагерь на территории Беларуси, где находились неделю, и пришли к пункту пропуска на границе с Польшей.
Korrespondent
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