7 польских полицейских пострадали во время атаки мигрантов

На польско-белорусской границе в результате атаки мигрантов пострадали семь польских полицейских. Об этом сообщает пресс-служба полиции Польши во вторник, 16 ноября.

"В результате сегодняшних нападений ранены 7 полицейских. Среди них полицейский, которого ударили камнем по голове и доставили в больницу; женщина-полицейский с травмой головы доставлена в больницу и 5 полицейских с травмами рук и ног. Травмы были получены от брошенных в нас предметов", - сказано в сообщении.

7 policjantów rannych podczas ataków w dniu dzisiejszym.

To m. in. policjant uderzony kamieniem w głowę i przewieziony do szpitala; policjantka z urazem głowy przewieziona do szpitala oraz 5 policjantów z obrażeniami rąk i nóg. Obrażenia powstaly po rzucanych w nas przedmiotach. pic.twitter.com/W484suRdy3