В Канаде затопило порты, смыло дороги, нет света: видео

На канадскую провинцию Британская Колумбия обрушилась мощнейшая буря. В результате наводнения и оползней погиб один человек, разрушены дороги и десятки тысяч местных жителей остались без электричества, сообщает The Guardian.

Крупнейший порт Канады в Ванкувере затопило. Также в городе более десяти авто смыло с шоссе во время оползня. В провинции Британская Колумбия проводятся массовые эвакуации.





Taken from my friend balcony in English bay #BCStorm #Vancouver pic.twitter.com/yOEgODBpHl

Наводнение разрушило автомагистрали и оставило без электричества десятки тысяч человек не только в Канаде, но и в США.

По данным местных властей, из-за оползня погибла одна женщина, ее тело нашли на трассе в минувший понедельник в 250 км от Ванкувера, передает ВВС. Также еще два человека пропали без вести.

Министр транспорта Британской Колумбии Майк Флеминг назвал бурю "худшей за столетие", передает CTV. В некоторых районах Британской Колумбии выпало до 252 миллиметров осадков.