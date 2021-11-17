Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.00
USD
26.53
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
17 ноября 21, 11:55
В Канаде затопило порты, смыло дороги, нет света: видео
наводнение
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На канадскую провинцию Британская Колумбия обрушилась мощнейшая буря, есть погибшая и пропавшие без вести

На канадскую провинцию Британская Колумбия обрушилась мощнейшая буря. В результате наводнения и оползней погиб один человек, разрушены дороги и десятки тысяч местных жителей остались без электричества, сообщает The Guardian.

Крупнейший порт Канады в Ванкувере затопило. Также в городе более десяти авто смыло с шоссе во время оползня. В провинции Британская Колумбия проводятся массовые эвакуации.


Taken from my friend balcony in English bay #BCStorm #Vancouver pic.twitter.com/yOEgODBpHl

Andrew F Stewart (AndrewFstewart) November 15, 2021

Наводнение разрушило автомагистрали и оставило без электричества десятки тысяч человек не только в Канаде, но и в США.

По данным местных властей, из-за оползня погибла одна женщина, ее тело нашли на трассе в минувший понедельник в 250 км от Ванкувера, передает ВВС. Также еще два человека пропали без вести.

Министр транспорта Британской Колумбии Майк Флеминг назвал бурю "худшей за столетие", передает CTV. В некоторых районах Британской Колумбии выпало до 252 миллиметров осадков.



liga.net
Ещё по теме:
Из-за наводнения в Крыму погибла женщина
В Германии из-за наводнения погибло 133 человека. ФОТО+ВИДЕО
Меркель посетила пострадавшие от наводнения районы Германии
Потоп в Европе унес сотни жизней
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Мигранты опять пытались прорваться в Польшу
noimage7 польских полицейских пострадали во время атаки мигрантов
Лента новостей