Беларусь ограничила поставки нефти в Польшу

Беларусь начала внеплановый ремонт нефтепровода Дружба в направлении Польши. Как сообщает БелТА, ремонтные работы чтартовали накануне.





"Со вчерашнего дня Гомельтранснефть начала внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода Дружба, ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается", - рассказал представитель Транснефти Игорь Демин.





Как известно, по нефтепроводу Дружба нефть поставляетя в Европу.









Ранее в МИД Эстонии заявили, что Александр Лукашенко выдвинул ультиматум Евросоюзу и согласился прекратить поток мигрантов, если Брюссель отменит санкции и признает его легитимным президентом Беларуси.