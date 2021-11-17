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17 ноября 21, 15:52
Беларусь ограничила поставки нефти в Польшу
нефть
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В Беларуси решили провести внеплановый ремонт нефтепровода Дружба. Закончить обещают за три дня.

Беларусь начала внеплановый ремонт нефтепровода Дружба в направлении Польши. Как сообщает БелТА, ремонтные работы чтартовали накануне.


"Со вчерашнего дня Гомельтранснефть начала внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода Дружба, ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается", - рассказал представитель Транснефти Игорь Демин.

Как известно, по нефтепроводу Дружба нефть поставляетя в Европу.


Ранее в МИД Эстонии заявили, что Александр Лукашенко выдвинул ультиматум Евросоюзу и согласился прекратить поток мигрантов, если Брюссель отменит санкции и признает его легитимным президентом Беларуси. 
Korrespondent
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