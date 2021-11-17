Как Израиль победил новую волну COVID

Израилю удалось остановить очень сильную четвертую волну, поразившую страну этим летом, благодаря третьей дозе вакцины. Основой для бустерной дозы стали научные исследования, показавшие, что иммунитет ослабевает через шесть месяцев после вакцинации, и люди снова рискуют заразиться. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Еще в начале пандемии Израиль в максимально быстрые сроки заключил соглашение о поставках вакцины с компаниями BioNTech и Pfizer. В марте этого года массовая вакцинация и выдача зеленых паспортов привитым шла полным ходом и уровень заболеваемости стал резко снижаться.

С приходом лета, когда во многих странах Европы кампании по вакцинации только начали набирать ход, Израиль отменил большинство карантинных мер, в том числе, обязательное ношение масок в помещениях.

Однако пришел опасный штамм Дельта, которому удалось прорвать иммунитет и быстро распространиться по миру, вытеснив другие мутации. В августе правительство Израиля первым в мире начало разворачивать кампанию по вакцинации всех жителей страны старше 12 лет.

"Главное оружие, которое есть у нас в Израиле и во многих других местах, - это вакцина. С началом очередной волны пандемии, вызванной дельта-вариантом, мы поняли, что люди, получившие две дозы вакцины, больше не защищены. И нам пришлось быстро принять решение", - цитирует DW Салмана Царку, главу национальной целевой группы по борьбе с коронавирусом в Израиле.

Основой для решения стали научные исследования, показавшие, что иммунитет ослабевает через шесть месяцев после вакцинации, и люди снова рискуют заразиться коронавирусом. В особенности это касалось пожилых жителей Израиля, которых начали прививать одними из первых в мире: еще в декабре 2020 года.

Согласно израильскому исследованию, опубликованному в Nature Communications, у людей, вакцинированных двумя дозами вакцины от коронавируса Pfizer в январе и феврале, шанс заразиться вирусом в июле был на 51 процентов выше, чем у тех, кто был вакцинирован в марте или апреле.

Более того, возраст людей не влиял на ослабление действия вакцины, а это означает, что оно ослаблялось для всех, а не только для пожилых людей, заявили ученые.

Другое исследование, опубликованное в издании New England Journal of Medicine, показало, что ревакцинация дает свои результаты.

Те израильтяне, которые получили бустерную дозу вакцины, реже заболевают COVID-19 или переносят его в более легкой форме по сравнению с теми, кто привит всего двумя дозами.

В результате число инфицированных, госпитализированных или умерших в Израиле снизилось и продолжает падать: на сто тысяч человек в начале этой недели выявили только около 75 случаев COVID-19.

"Нет никаких сомнений в том, что третья доза вакцины спасла Израиль", - заявил Габриэль Барбаш, профессор эпидемиологии в Научно-исследовательском институте имени Вейцмана и один из ведущих израильских экспертов в области здравоохранения.

Кроме бустерной дозы правительство Израиля вернуло правило обязательного ношения масок в помещениях и ужесточило систему зеленых паспортов, которые выдают людям, прошедшим полную вакцинацию или переболевших COVID-19. 15 ноября Израиль ввел иммунизацию детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет вакциной BioNTech/Pfizer

В результате занятия в школах в основном не прекращаются, а экономика не поставлена на паузу, а с начала ноября в Израиль могут приезжать туристам, при условии, что они будут в составе групп от 5 до 40 посетителей, получат две дозы вакцины и пройдут тесты ПЦР для тех, кто не имеет права на получение третьей дозы.

В конце октября вышло новое исследование - ученые Исследовательского института Клалит в Израиле и Гарвардского университета определили эффективность третьей дозы вакцины Pfizer/BioNTech против Дельты.

Оказалось, что, по сравнению с теми, кто получил только две дозы пятью месяцами ранее, у пациентов, получивших три дозы вакцины, риск госпитализации, связанной с COVID-19, был на 93 процента ниже, риск тяжелого заболевания COVID-19 снижался на 92 процента, а риск смерти, связанной с COVID-19, был на 81 процент ниже.

Однако один из сценариев, изученных Минздравом Израиля, предполагает возможную новую волну в случае, если воздействие третьей дозы быстро исчезнет в течение нескольких месяцев, что может привести к снижению эффективности вакцины до 30 процентов и множеству смертей.

Сейчас большая надежда возлагается на лекарственные препараты в форме таблеток от COVID-19, разработанные, в частности, двумя американскими фармацевтическими гигантами Pfizer и Merck. О них Корреспондент.net писал подробно в материале Эффективность поражает.