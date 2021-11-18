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17 ноября 21, 23:11
Почему Пекин хочет завоевать Украину - Atlantico
китай
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Китай незаметно все больше и больше закрепляется в Украине, мы уже стали частью китайского проекта Один пояс - один путь.

Мало кто из наблюдателей забил тревогу по поводу того, что президент Владимир Зеленский подписал соглашение о партнерстве с Пекином в конце июня, и Украина стала частью китайского проекта Один пояс - один путь. Это соглашение даст КНР огромные инвестиционные возможности в нескольких инфраструктурных проектах. Торговые связи между Украиной и Китаем не новы, однако их усиление, пусть даже неспособное изменить диспропорцию этих торговых отношений, начинает настораживать, пишет Atlantico.

В интересах России

Укрепление экономических связей с Китаем будет иметь геостратегические последствия для Украины. В перспективе эти связи могут ограничить независимость внешней политики Киева и, следовательно, доверие к нему со стороны Запада. 

Китай вынудил Украину отозвать подпись в ООН

Уже сейчас Киев отказался обвинять Пекин в преступлениях против уйгуров - похоже, таково было условие продолжения получения китайских вакцин против коронавируса - и признает Тайвань неотъемлемой частью Китая, называемой континентальной. 

Китай опроверг шантаж Украины из-за уйгуров

Конечно, Пекин не признал незаконную аннексию Крыма, однако известно, что соответствующий альянс между двумя ревизионистскими режимами может в конечном итоге создать серьезную опасность для Украины. 

Киеву неблагоразумно было бы полагать, что он сможет рассчитывать на поддержку Пекина против Москвы.
Korrespondent
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