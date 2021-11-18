В Канаде объявили ЧП. Видео

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18 ноября 21, 09:06
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Британская Колумбия
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В провинции Британская Колумбия объявили о введении режима чрезвычайного положения

В провинции Британская Колумбия объявили о введении режима чрезвычайного положения. Об этом сказал глава региона Джон Хорган. Причиной стали масштабные наводнения, вызванными ливнями. Об этом сообщает СBC.

Последние несколько дней стали невероятно сложными для жителей Британской Колумбии в связи с природным катаклизмом. Сильный ветер, ливни и наводнения разрушили целые населенные пункты нашей провинции. В связи с этим правительство Британской Колумбии вводит режим чрезвычайной ситуации.

По его словам, несколько тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, в связи с чем местные власти уже обратились к федеральному правительству за помощью.

В частности, в регион будут направлены военные. Приказ об эвакуации получили почти 18 000 человек.

Хорган сообщил, что во вторник была подтверждена гибель одного человека. “К сожалению, скорее всего, в ближайшие дни мы сообщим о новых жертвах”, - добавил глава провинции.

Также за последние сутки спасено 184 человека, которых эвакуировали на вертолетах, поскольку они не могли самостоятельно добраться до безопасного места.
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