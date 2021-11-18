Лунное затмение 19 ноября: что нельзя делать

Его можно будет наблюдать из Америки, Северной Европы, Восточной Азии и Австралии. В нашей стране его не увидите, ведь в 10:57, когда и произойдет затмение, в Украине будет солнечно.



Затмение состоится на оси Телец-Скорпион, у многих людей могут быть эмоциональные всплески и ссоры с окружающими.

Телец отвечает за две сферы жизни – материальную и личных отношений. Могут быть неурядицы, застои, споры, дисбаланс, с которыми придется бороться. Однако не стоит бояться перемен. Они могут носить положительный характер, если приложить достаточно усилий для этого. Через кризисные ситуации приходит возрождение.

В период ноябрьского полнолуния и затмения не рекомендуются дальние поездки, командировки и путешествия, любые начинания, ведение переговоров, принятие важных решений, хирургические операции и косметические процедуры.

Полезным будет избавиться от всего ненужного - сделать уборку в доме, выбросить старые вещи, завершить все начатые дела.

Лунное затмение — это затмение, которое наступает, когда Луна входит в конус тени от Земли. Во время затмения (даже полного) Луна не исчезает полностью, а становится темно-красной, из-за чего ее иногда называют "кровавой" Луной.