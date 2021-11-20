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19 ноября 21, 16:55
Варшава заявила о новой тактике нелегалов по прорыву границ
Блащак
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Польша стоит на позиции обеспечения безопасности границ, поскольку пропуск мигрантов способствовал бы прибытию новых групп мигрантов, пояснил Мариуш Блащак.

Нелегальные мигранты пытаются пересечь границу Беларуси с Польшей, но делают это другими методами, чем раньше. Об этом в пятницу, 19 ноября, в эфире Polsat News сказал глава минобороны Польши Мариуш Блащак.

"Эта ночь не отличалась от предыдущих: были попытки силового проникновения через границу, но применены другие методы действий", – заявил Блащак.

По его словам, если в минувший вторник мигранты массированно пытались штурмовать границу в районе пункта пропуска Кузница, то теперь они пытаются это сделать меньшими группами в разных местах.

По словам польского министра, Александр Лукашенко столкнулся с трудностями, поскольку из-за решительных действий Польши по недопуску мигрантов на территорию страны, у него возникла проблема, что с ними дальше делать.

Блащак отметил, что Варшава стоит на позиции обеспечения безопасности границ, поскольку пропуск мигрантов (через Польшу в Германию – ред.) способствовал бы прибытию новых групп мигрантов.

"Во вторник в Кузнице было 3 тысячи человек, и если бы эти люди прошли, то через две недели было бы уже 30 тысяч, а через месяц – 300 тысяч", – отметил польский министр и напомнил, как несколько лет тому назад в Германию прибыли 1,7 млн ​​нелегалов.

Ранее стало известно, что во время штурма границы мигрантами получили ранения четверо польских военных. Нелегалы использовали слезоточивый газ, бросали камни в польских силовиков, а также пытались их ослепить лазерами.
Korrespondent
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