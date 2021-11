Харрис вместо Байдена. Что происходит в Белом доме

Обязанности президента США сегодня временно исполняет вице-президент Камала Харрис, пока глава Белого дома Джо Байден находится под анестезией. Между тем, американская пресса пишет о серьезной напряженности между Харрис и Байденом, которая может стоить вице-президенту кресла. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Президент США Джо Байден 19 ноября проведет в медицинском центре имени Уолтера Рида для планового обследования, в ходе которого Байден пройдет колоноскопию и будет под анестезией. На это время обязанности президента США будут переданы вице-президенту Камале Харрис.

"Следуя процессу, предписанному конституцией, президент Байден передаст власть вице-президенту Камале Харрис на короткий промежуток времени, пока он будет под анестезией", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Сегодняшнее обследование - первое для 78-летнего Байдена с момента, когда он вступил в должность президента США. Последний раз он обследовался в декабре 2019 года, тогда врачи назвали его здоровым и способным исполнять президентские обязанности.

Это первый случай, когда Байден передает свои полномочия вице-президенту. Однако отметим, что прошлую неделю Харрис провела во Франции, где впервые участвовала во встречах на высшем уровне как главный представитель Соединенных Штатов.

Некоторые американские аналитики предполагали, что этот визит переломный, поскольку заставит посмотреть на Харрис как на нового лидера мирового уровня. Нормализация отношений с Францией, которые дали трещину из-за ситуации с подлодками для Австралии, имеет высокую важность для Вашингтона.

Другие же назвали такую позицию Харрис маловероятной, поскольку эффективность ее работы до сих пор оставляла желать лучшего: рейтинг одобрения вице-президента еще ниже, чем у Байдена - 27,8 и 37,8 процента соответственно.

После возвращения Харрис из Франции в конце прошлой недели лидер общественного мнения либеральных американцев телеканал CNN неожиданно выпустил разгромный сюжет о ее деятельности.

В нем говорится о росте взаимного недовольства между администрацией Байдена и Харрис, которая, по замечанию телеканала, возможно, в шаге от собственной президентской кампании, если учитывать сомнения многих политиков в том, что Байден не будет баллотироваться на второй срок в 2024 году из-за серьезных политических рисков.

По версии некоторых источников CNN в администрации и крупнейших доноров Демократической партии, Камала Харрис не справляется с нынешними обязанностями.

Другие собеседники парируют, что в администрации президента и не стремятся хоть чем-то помочь Харрис, а просто отстраняют ее от текущих дел, в результате чего она чувствует себя в изоляции.

Ей также крайне сложно реализовывать свой политический потенциал, поскольку ее попытки действовать более смело всячески пресекаются. Помощники Харрис боятся даже заикнуться о каких-то самостоятельных инициативах, поскольку "команда Байдена очень чувствительна к признакам нелояльности, особенно со стороны вице-президента".

"Ее давние сторонники чувствуют себя брошенными" и не видят в информационном пространстве позитивных результатов ее деятельности, того, "что она сделала или пыталась сделать в качестве вице-президента", сообщает CNN.

О росте напряженности между Байденом и Харрис 16 ноября написала газета Times. "Эйфория, которую испытывали представители Демпартии, после того как Харрис стала первой женщиной, избранной вице-президентом США, быстро угасла", - отметило издание.

Претензии со стороны политиков и общества идут в адрес вице-президента из-за продолжающегося миграционного кризиса. По рангу именно она должна решать данную проблему, но пока никаких успехов нет. Сторонники Харрис, пишет Times, утверждают, что ей просто не дают возможности проявить себя.

Эксперт в области связей с общественностью Джон Вароли считает, что сюжет на CNN может сыграть на руку спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая по табелю о рангах является третьим лицом в американском руководстве после вице-президента.

О том, что Байден покинет президентский пост раньше срока говорили еще в ходе предвыборной гонки, а в последнее время беспокойство по поводу здоровья Байдена только укрепилось.

В Белом доме отрицают сообщения о растущем напряжении. С соответствующим заявлением выступила Псаки, назвав Харрис важным партнером Байдена.

"Для всех, кому надо это услышать. Вице-президент не только крайне важный партнер президента, но и смелый лидер, взявший на себя ключевые, важные задачи - от защиты избирательных прав до устранения коренных причин миграции и внедрения широкополосного интернета", - написала она в Twitter.

В начале срока Джо Байдена и Камалу Харрис называли уникальным и даже идеальным тандемом в Белом доме. Благодаря победе Байдена Харрис стала первой в истории страны женщиной - вице-президентом и первым темнокожим американским политиком на этом посту.

Многим членам Демократической партии тандем Байдена и Харрис нравился еще в то время, когда, будучи сенатором от Калифорнии, она сама хотела стать кандидатом в президенты США. Конгрессмен Лэйси Клэй от штата Миссури в мае 2019 года сказал журналу Politico, что Харрис стала бы счастливым билетом для демократов.

Но представить чернокожую женщину в качестве кандидата в президенты могли не все, поэтому она стала партнером Байдена. Но даже так считалось, что Харрис создает прецедент, открывающий представителям этнических меньшинств путь в большую политику.

Сам Байден несколько раз обмолвился и назвал Харрис президентом, а в марте этого года сказал: "Я хочу уступить место своему вице-президенту, который умнее меня".