В Канаде разрешили прививать от COVID-19 детей от пяти лет

Канада разрешила вакцинировать от коронавируса препаратом Pfizer-BioNTech детей 5-11 лет. Об этом объявил Департамент здравоохранения Канады в пятницу, 19 ноября.

Департамент разрешил использовать вакцину Comirnaty от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech для детей от 5 до 11 лет. COVID-вакцина стала первой утвержденной в Канаде для использования в этой возрастной группе. При этом заявку компания направила в департамент 18 октября.

"После детального и независимого научного анализа имеющихся доказательств Департамент пришел к выводу, что преимущества этой вакцины для детей 5-11 лет превалируют риски", - сказано в сообщении.

Прежде вакцину Pfizer-BioNTech в Канаде использовали для людей от 12 лет. При этом детская доза будет отличаться от взрослой и будет втрое меньше (10 микрограмм вместо 30). Педиатрическую вакцину тоже нужно будет вводить дважды.

"Клинические испытания показали, что иммунная реакция у детей 5-11 лет сопоставима с иммунной реакцией 16-25-летних. Вакцина имела 90,7% эффективность в предупреждении COVID-19 у детей 5-11 лет и не обусловила никаких серьезных побочных последствий”, - добавили в ведомстве.

Отметим, что на данный момент более 85% канадцев старше 12 лет получили две дозы прививки от COVID-19. В последние недели больше всего новых случаев инфицирования фиксировалось именно у детей младше 12 лет, которые пока не могли получить прививки.

Напомним, что ранее ученые вычислили нулевого COVID-пациента. Первой заболевшей является продавец на рынке в Ухане, а не бухгалтер, живший очень далеко от этого места.