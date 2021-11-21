Разведка США предупрелила о возможном вторжении РФ в Украину

Представители разведки США предупредили союзников, что есть короткий промежуток времени, чтобы помешать России начать агрессию против Украины. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников.

США подталкивают страны Европы к сотрудничеству и разработке пакета экономических и военных мер для сдерживания Кремля. Вашингтон считает, что "есть короткий промежуток времени, чтобы помешать России начать военные действия в Украине".

"Россия еще не решила, что она собирается делать с войсками, которые она собрала возле Украины, но наращивание сил воспринимается серьезно, и США не считают, что это блеф", – отмечают журналисты.

Директор Национальной разведки Эврил Хейнс на этой неделе посетила Брюссель, где проинформировала послов НАТО о ситуации и возможном военном вмешательстве России в Украине. Также США делятся разведданными с Украиной.

По информации издания, американская и британская разведка все больше убеждаются, что президент России Владимир Путин, разочарованный "мирным процессом", рассматривает возможность войны, "чтобы взять под контроль большую часть Украины или дестабилизировать страну и привести к власти более промосковское правительство", а американские аналитики считают, что "Путин рассматривает следующие несколько месяцев как уникальный момент для действий".





В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.





Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что РФ ищет возможность продвинуться вглубь Украины. По данным таблоида Mirror, Великобритания готова высадить 600 солдат для защиты Украины от России. Командующий ВС Британии заявил 14 ноября 2021-го, что войска страны должны быть готовы к войне с Россией.



