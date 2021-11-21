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20 ноября 21, 21:29
Эстония начала строить забор на границе с Россией
забор на границе с Россией
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На фоне ситуации с большим количеством беженцев на польско-белорусской границе власти Эстонии считают необходимым возвести заграждения на протяжении 115 километров.

На сухопутной границе Эстонии с Россией начались работы по возведению временных заграждений, заявил в субботу, 20 ноября, начальник оперативного штаба Восточной префектуры Урмас Эльм.

В первую очередь заграждения установят в Нарве на северо-востоке страны и на берегах реки Пиуза на юго-востоке республики, потвердил заместитель гендиректора департамента полиции и погранохраны по охране границы Эгерт Беличев.


На границе планируется установить высокотехнологичное оборудование, в частности, электронную охранную систему. Кроме того, здесь будут использоваться беспилотники и любое пересечение будет фиксироваться сенсорами, предупреждают власти Эстонии.

На протяжении примерно 90 километров границы также предполагается строительство забора высотой 2,5 метра.
Korrespondent
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