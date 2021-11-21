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21 ноября 21, 10:07
В Польше рассказали о новой тактике мигрантов
граница с Польшей
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Действия мигрантов контролируются белорусскими властями, предполагают в Минобороны Польши.

В Польше заявили, что белорусские силовики используют "новый метод" управления группами беженцев на границе. Об этом в субботу, 20 ноября, пишет DW со ссылкуой на министра обороны Польши Мариуша Блащака.

Глава оборонного ведомства рассказал, что теперь небольшие группы людей одновременно пытаются пересечь границу в нескольких местах. Он же отметил, что за прошедшие сутки, 20 ноября, таких попыток было около 200. При этом мигранты были агрессивны: бросали камни и фейерверки, использовали слезоточивый газ.

По его словам, речь идет о "новом методе" пересечения границы мигрантами со стороны Беларуси и "нет никаких сомнений в том, что действия мигрантов контролируются белорусскими властями".

Кроме того, за прошедшие сутки в приграничном районе были задержаны девять предполагаемых контрабандистов, организующих нелегальную переправку людей в страны ЕС. Среди задержанных - граждане Польши, Украины, Германии, Азербайджана и Грузии. В общей сложности они перевозили 34 мигранта.

Напомним, 18 ноября Беларусь заявила, что большинство мигрантов перемещены из лагерей на польской границе в пограничный транспортно-логистический центр. В этот же день стало известно, что из Багдада в Минск был отправлен самолет, чтобы вернуть домой иракских граждан, застрявших на белорусско-польской границе.
Korrespondent
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