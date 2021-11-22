Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.06
USD
26.66
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
22 ноября 21, 11:45
Разведка США раскрыла план возможного вторжения РФ
Путин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По данным Bloomberg, Россия готовит план вторжения в Украину с длительной оккупацией и вербует агентов для дестабилизации страны изнутри

В разведке США предполагают, что Россия может вновь атаковать Украину по трем направлениям и готовится к длительной оккупации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным издания, США предоставили европейским союзникам разведданные и карты. На них показано наращивание войск и артиллерии РФ для подготовки быстрого крупномасштабного вторжения в Украину, если президент России Владимир Путин решится на него пойти. По оценке американской разведки, Путин может обдумать вторжение в начале 2022 года.

Журналисты пишут, что эти разведанные излагают сценарий вторжения в Украину по трем направлениям: из Беларуси, временно оккупированного Крыма и российско-украинской границы.

Будут задействованы около 100 батальонных тактических групп – потенциально 100 000 солдат могут начать на пересеченной местности в морозное время года операцию, которая охватывает обширную территорию и подготовлена к длительной оккупации, отмечают в издании. Двое источников сказали, что половина из этих групп уже на позициях, а любое вторжение поддержит авиация.

Читайте также: Вероятность нового наступления России зависит от двух факторов – Кулеба

Также эти источники говорят, что Россия начала беспрецедентные сборы резервистов, вызвав на них десятки тысяч человек. Их роль будет заключаться в обеспечении безопасности на территориях после атаки батальонных тактических групп.

Один из источников также отметил, что Россия наращивает дезинформацию, а также вербует агентов, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

При этом издание отмечает, что ни США, ни другие стороны не утверждают наверняка, что вторжение РФ будет. Источники издания, близкие к Кремлю, говорят: российские власти понимают, что любая попытка военной оккупации больших территорий Украины вызовет широкое общественное сопротивление на местах и масштабные западные санкции.

С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину. 

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям, Мариуполю и Одессе. По его словам, перед вторжением РФ будет проводить психологическую спецоперацию. 

У Путина назвали "истерикой" сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких "провокаций".
liga.net
Ещё по теме:
Почему Медведев наехал на Зеленского в своей статье
Блинкен: РФ у границ Украины может повторить ошибку 2014 г
США бьют тревогу.Реально ли новое вторжение России в Украину
Россия перебрасывает десант на границу Беларуси с Польшей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Пророссийский Радев побеждает на выборах в Болгарии
Лента новостей