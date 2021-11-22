Пророссийский Радев побеждает на выборах в Болгарии

Сегодня, 22 ноября, ЦИК Болгарии после обработки 99,82% голосов назвал лидера президентской гонки – это действующий президент Румен Радев. За него отдали голоса 66,7% избирателей. Об этом сообщает болгарский ресурс ВTV Новините.

Соперник главы государства Анастас Герджиков, ректор Софийского университета, набрал 31,82% голосов. Против всех проголосовали 1,48% граждан страны.

Избирательные участки в Болгарии закрылись в 20:00. Явка на выборах, по данным экзит-пола Alpha Research, составила 34,1%.

Радев ставил в основу своей предвыборной кампании продолжение реформ. Накануне дня голосования он говорил, что болгары отдали свои голоса "за перемены, разрыв с коррупцией, грабежами и беззаконием, за изгнание мафии из власти".

Действующий президент Болгарии считается одним из близких к Кремлю европейских лидеров. Ранее он не скрывал свою позицию, называя Крым "российским", а санкции ЕС против России – неэффективными и призывал отменить их.





В министерстве заявили, что слова Радева "резко диссонируют" с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и что МИД ожидает от президента опровержения его заявления. 20 ноября Радев опять назвал Крым "российским". Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отреагировал.





21 ноября этого же года болгарские СМИ сообщали, что Радев является лидером президентской гонки.