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22 ноября 21, 11:47
Пророссийский Радев побеждает на выборах в Болгарии
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ЦИК Болгарии после обработки 99,82% голосов назвала лидера президентской гонки, им стал действующий глава государства

Сегодня, 22 ноября, ЦИК Болгарии после обработки 99,82% голосов назвал лидера президентской гонки – это действующий президент Румен Радев. За него отдали голоса 66,7% избирателей. Об этом сообщает болгарский ресурс ВTV Новините.

Соперник главы государства Анастас Герджиков, ректор Софийского университета, набрал 31,82% голосов. Против всех проголосовали 1,48% граждан страны.

Избирательные участки в Болгарии закрылись в 20:00. Явка на выборах, по данным экзит-пола Alpha Research, составила 34,1%.

Радев ставил в основу своей предвыборной кампании продолжение реформ. Накануне дня голосования он говорил, что болгары отдали свои голоса "за перемены, разрыв с коррупцией, грабежами и беззаконием, за изгнание мафии из власти".

Действующий президент Болгарии считается одним из близких к Кремлю европейских лидеров. Ранее он не скрывал свою позицию, называя Крым "российским", а санкции ЕС против России – неэффективными и призывал отменить их.

18 ноября 2021 года президент Болгарии на общенациональном телеканале сказал, что оккупированный Крым "сейчас российский". После этого МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве. 

В министерстве заявили, что слова Радева "резко диссонируют" с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и что МИД ожидает от президента опровержения его заявления. 20 ноября Радев опять назвал Крым "российским". Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отреагировал. 

21 ноября этого же года болгарские СМИ сообщали, что Радев является лидером президентской гонки.
liga.net
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