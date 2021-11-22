Пророссийский Радев побеждает на выборах в Болгарии

Сегодня, 22 ноября, ЦИК Болгарии после обработки 99,82% голосов назвал лидера президентской гонки – это действующий президент Румен Радев. За него отдали голоса 66,7% избирателей. Об этом сообщает болгарский ресурс ВTV Новините.
Соперник главы государства Анастас Герджиков, ректор Софийского университета, набрал 31,82% голосов. Против всех проголосовали 1,48% граждан страны.
Избирательные участки в Болгарии закрылись в 20:00. Явка на выборах, по данным экзит-пола Alpha Research, составила 34,1%.
Радев ставил в основу своей предвыборной кампании продолжение реформ. Накануне дня голосования он говорил, что болгары отдали свои голоса "за перемены, разрыв с коррупцией, грабежами и беззаконием, за изгнание мафии из власти".
Действующий президент Болгарии считается одним из близких к Кремлю европейских лидеров. Ранее он не скрывал свою позицию, называя Крым "российским", а санкции ЕС против России – неэффективными и призывал отменить их.18 ноября 2021 года президент Болгарии на общенациональном телеканале сказал, что оккупированный Крым "сейчас российский". После этого МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве.