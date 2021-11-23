Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.08
USD
26.68
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
22 ноября 21, 17:35
Лукашенко пригрозил Польше потоками мигрантов через Донбасс
Лукашенко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко заявил, что если Польша закроет границу, мигрантов пустят "через Донбасс"

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко назвал польских политиков "дикими" и предложил им подумать, что будет с ближневосточными мигрантами, если их направят "через Донбасс". Его цитирует пропагандистский ресурс Белта. 

"Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, "Кузницу" закроют – погранпереход железнодорожный... Я в этом плане только могу сказать: закроют – пожалуйста... Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят", – сказал он.

Лукашенко тут же добавил, что "через Донбасс" – это у него выражение "образное".


СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. В Польше назвали кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля". Украинские власти усилили границу с РБ техникой, военными и беспилотниками. 

8 ноября 2021-го большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пыталась массово ее перейти. Польша привела войска в боевую готовность, созвалла силы теробороны и не исключила эскалации с жертвами.  

10 ноября глава МИД Беларуси Макей заявил, что Минск считает временно оккупированный Крым территорией России. 

18 ноября Ирак начал эвакуировать на родину граждан, которые хотели вернуться из Беларуси. 21 ноября премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что Польша может закрыть границу с Беларусью в связи с попытками режима Лукашенко устроить миграционный кризис в Европе.
liga.net
Ещё по теме:
Десятки мигрантов прорвались в Польшу из Беларуси
Евросоюз готовит наказание для Лукашенко и Путина
В МВД Польши рассказали о ситуации на границе с Беларусью
Макрон и Путин обсудили Донбасс и Беларусь
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Пророссийский Радев побеждает на выборах в Болгарии
noimageРазведка США раскрыла план возможного вторжения РФ
Лента новостей