Лукашенко пригрозил Польше потоками мигрантов через Донбасс

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко заявил, что если Польша закроет границу, мигрантов пустят "через Донбасс"
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко назвал польских политиков "дикими" и предложил им подумать, что будет с ближневосточными мигрантами, если их направят "через Донбасс". Его цитирует пропагандистский ресурс Белта.
"Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, "Кузницу" закроют – погранпереход железнодорожный... Я в этом плане только могу сказать: закроют – пожалуйста... Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят", – сказал он.
Лукашенко тут же добавил, что "через Донбасс" – это у него выражение "образное".
СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. В Польше назвали кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля". Украинские власти усилили границу с РБ техникой, военными и беспилотниками.
8 ноября 2021-го большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пыталась массово ее перейти. Польша привела войска в боевую готовность, созвалла силы теробороны и не исключила эскалации с жертвами.
10 ноября глава МИД Беларуси Макей заявил, что Минск считает временно оккупированный Крым территорией России.
18 ноября Ирак начал эвакуировать на родину граждан, которые хотели вернуться из Беларуси. 21 ноября премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что Польша может закрыть границу с Беларусью в связи с попытками режима Лукашенко устроить миграционный кризис в Европе.