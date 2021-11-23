Лукашенко пригрозил Польше потоками мигрантов через Донбасс

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко назвал польских политиков "дикими" и предложил им подумать, что будет с ближневосточными мигрантами, если их направят "через Донбасс". Его цитирует пропагандистский ресурс Белта.

"Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, "Кузницу" закроют – погранпереход железнодорожный... Я в этом плане только могу сказать: закроют – пожалуйста... Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят", – сказал он.

Лукашенко тут же добавил, что "через Донбасс" – это у него выражение "образное".



