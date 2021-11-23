Трагедия в Болгарии. В ДТП почти полсотни погибших

В Болгарии автобус попал в ДТП и загорелся, в результате чего погибли не менее 45 человек, 12 из них – дети. Об этом сообщает БГНЕС.

Авария произошла сегодня, 23 ноября, на трассе София – Благоевград. Автобус был на северо-македонских номерах и ехал из Стамбула в Скопье.

В автобусе было 52 человека, 45 из них погибли (по другой информации – 46), в том числе 12 детей и водитель. В живых осталось семь человек: две женщины и пятеро мужчин. Их доставили в больницу.

В генпрокуратуре озвучили две возможные версии смертельного ДТП: человеческая ошибка водителя и внезапная техническая неисправность. Сообщается, что тела погибших были обуглены до неузнаваемости. На место происшествия прибыла группа судебно-медицинских экспертов, у каждого тела взяли образец ДНК для идентификации.

В МВД говорят, что автобус мог уйти вправо и столкнуться с ограждением, в результате чего произошло возгорание.

Также есть версии, что водитель мог уснуть за рулем или не справиться с управлением из-за дождя.



