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23 ноября 21, 09:52
Трагедия в Болгарии. В ДТП почти полсотни погибших
ДТП в Болгарии
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В Болгарии автобус с туристами из Северной Македонии попал в ДТП.

В Болгарии автобус попал в ДТП и загорелся, в результате чего погибли не менее 45 человек, 12 из них – дети. Об этом сообщает БГНЕС.

Авария произошла сегодня, 23 ноября, на трассе София – Благоевград. Автобус был на северо-македонских номерах и ехал из Стамбула в Скопье.

В автобусе было 52 человека, 45 из них погибли (по другой информации – 46), в том числе 12 детей и водитель.  В живых осталось семь человек: две женщины и пятеро мужчин. Их доставили в больницу.

В генпрокуратуре озвучили две возможные версии смертельного ДТП: человеческая ошибка водителя и внезапная техническая неисправность. Сообщается, что тела погибших были обуглены до неузнаваемости. На место происшествия прибыла группа судебно-медицинских экспертов, у каждого тела взяли образец ДНК для идентификации.

В МВД говорят, что автобус мог уйти вправо и столкнуться с ограждением, в результате чего произошло возгорание.

Также есть версии, что водитель мог уснуть за рулем или не справиться с управлением из-за дождя.


Позже стало известно, что автобус, попавший в Болгарии в аварию, в которой погибли 46 человек, выехал накануне из Стамбула. Об этом сказал премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев в эфире телеканала TV21 во вторник, 23 ноября.

Он назвал аварию "ужасной трагедией" и уточнил, что автобус возвращался из Стамбула, где граждане были на экскурсии. Большинство путешественников были, вероятно, из Скопье.

Автобус принадлежал транспортной компании Besa Trans из Северной Македонии. Ее представитель уже находится на месте ДТП. Компания предоставит список всех пассажиров, а также информацию о техническом состоянии автобуса.

В свою очередь президент Северной Македонии Стево Пендаровски объявил о трауре в стране в связи с аварией автобуса в Болгарии.
liga.net
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