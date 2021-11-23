США вводят новые санкции из-за Северного потока-2 – Блинкен

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена на сайте ведомства.

По его словам, Госдеп предоставил Конгрессу США отчет на основе закона о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года (PEESA). В него включены два судна и одно связанное с Россией предприятие, которые участвовали в проекте Сверный поток-2, говорится в сообщении.

"На компанию Transadria Ltd. будут наложены санкции в соответствии с PEESA, а ее судно Marlin будет идентифицировано как заблокированная собственность", – заявил Блинкен.

Второе судно Госдеп не называл, однако напомнил, что США на сегодня ввели санкции против восьми человек и 17 судов за сооружение СП-2.

Блинкен отметил, что США выступают против СП-2 и продолжают работать с Германией, союзниками и партнерами, чтобы снизить риски, которые газопровод несет Украине, странам НАТО и ЕС.





15 октября Нафтогаз, а 21 – Оператор ГТС Украины подали заявки немецкому регулятору на участие в процедуре сертификации оператора СП-2.





15 ноября ФСА удовлетворило заявку Нафтогаза на участие в сертификации. 16 ноября регулятор принял решение приостановить процесс сертификации оператора Северного потока-2. На фоне новости о приостановке сертификации, спотовая цена газа в Европе снова превысила $1000 за тысячу кубометров. Решение немецкого регулятора приостановить сертификацию отложит ввод газопровода в эксплуатацию до марта 2022 года.