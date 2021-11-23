США вводят новые санкции из-за Северного потока-2 – Блинкен

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена на сайте ведомства.
По его словам, Госдеп предоставил Конгрессу США отчет на основе закона о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года (PEESA). В него включены два судна и одно связанное с Россией предприятие, которые участвовали в проекте Сверный поток-2, говорится в сообщении.
"На компанию Transadria Ltd. будут наложены санкции в соответствии с PEESA, а ее судно Marlin будет идентифицировано как заблокированная собственность", – заявил Блинкен.
Второе судно Госдеп не называл, однако напомнил, что США на сегодня ввели санкции против восьми человек и 17 судов за сооружение СП-2.
Блинкен отметил, что США выступают против СП-2 и продолжают работать с Германией, союзниками и партнерами, чтобы снизить риски, которые газопровод несет Украине, странам НАТО и ЕС.В сентябре Палата представителей США согласилась добавить в проект оборонного бюджета США санкции против Северного потока-2. Он требует одобрения в Сенате и подписи президента Джо Байдена, чтобы стать законом. 10 сентября Газпром заявил о завершении строительства СП-2.