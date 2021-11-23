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23 ноября 21, 10:52
Гражданам США не рекомендуют ехать в ряд стран ЕС
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В Соединенных Штатах пересмотрели рекомендации относительно путешествий в страны Евросоюза.
В Соединенных Штатах пересмотрели рекомендации относительно путешествий в страны Евросоюза.

Жителям Соединенных Штатов рекомендуют временно не посещать такие страны, как Германия и Дания. Причина - вспышки коронавирусной инфекции на данной территории. Соответствующее заявление сделали Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в понедельник, 22 ноября, пишет Reuters.

В частности, CDC обновил данные для стран по ситуации с коронавирусом. В результате специалисты организации повысили свои рекомендации по поездкам до "четвертого уровня", который расценивается как очень высокий (опасный), для таких европейских стран, как Германия и Дания.

Американцам рекомендуют отказаться от поездок в эти страны до улучшения эпидемиологических показателей. 

В то же время, CDC снизил свои рекомендации по путешествиям с четвертого уровня до "третьего" для некоторых стран. В этот список попали Израиль, Аруба, Кюрасао и Гваделупа.

Напомним, что ранее в НАН Украины спрогнозировали количество COVID-смертей до конца года. До конца года общее число жертв с начала эпидемии COVID-19, по официальным данным, может достичь 90-100 тысяч.
Korrespondent
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