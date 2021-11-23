В США приветствовали заявление президента Болгарии

Соединенные Штаты приветствуют позицию президента Болгарии Румена Радева в отношении украинского Крыма. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил Государственный департамент США

"Мы приветствуем заявление президента Радева, в котором он подтвердил поддержку Болгарией Украины. США, "Большая семерка", Европейский Союз и НАТО были ясны и едины в нашей позиции, что, несмотря на попытку России аннексировать, Крым - это Украина", - говорится в сообщении Вашингтона.

Ранее болгарское издание Actualno сообщило, что пресс-служба президента Болгарии Румена Радева разъяснила позицию главы государства относительно Крыма в связи с его высказыванием во время теледебатов в рамках предвыборной кампании.

В частности, болгарский лидер заявил, что аннексированный Крым остается украинской территорией, который пока де-факто находится под контролем России.

"С юридической точки зрения Крым принадлежит Украине, и наша страна неоднократно заявляла о поддержке ее суверенитета и территориальной целостности", - сказано в заявлении.

Напомним, 19 ноября был вызван посол Болгарии в Украине из-за заявления Радева, что Крым является российским. В МИД заявили, что ожидают опровержения болгарским президентом его заявления. Однако он свои слова подтвердил, отметив, что аннексия - незаконна.

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