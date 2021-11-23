В Беларуси приостановили сотрудничество с НАТО

Генштаб Вооруженных сил Беларуси заявил о приостановке сотрудничества с НАТО. Граждан соседних стран приучают к мысли о неизбежности войны и звучат провокационные высказывания. Об этом заявил начальник Генштаба ВС - первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич.

"Буквально на днях был сделан очередной недружественный шаг со стороны европейских государств. По инициативе НАТО был свернут еще один канал диалога и приостановлено практическое сотрудничество Североатлантического альянса с Республикой Беларусь", - сказал он.

По словам Гулевича, якобы еще с 2020 года Беларусь фиксирует увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран-членов НАТО вдоль своих государственных границ.

Помимо этого, заявил начштаба, отмечается и "создание крупных группировок войск на территории сопредельных стран".

"Самое настораживающее в происходящих процессах - это неприкрытая милитаризация общественного сознания в соседних с нами странах", - подчеркнул Гулевич.

Он добавил, что в Беларуси отмечают, как население стран Балтии, Украины и Польши приучают к мысли о неизбежности войны.

"Ответом на провокационные высказывания, будет дальнейшее повышение обороноспособности Республики Беларусь", - резюмировал он, отметив, что Польша, Литва и Латвия наращивают военные контингенты.

Минск также нарастит интенсивность боевой подготовки для недопущения внезапного нападения на страну, добавил Гулевич.

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Добавим, что Польша допустила "еще более сложный" сценарий кризиса на границе. Беларусь может привлечь мигрантов из Афганистана, опасаются в Польше и называют это попыткой нарушения восточных границ НАТО и ЕС.

