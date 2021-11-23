Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.23
USD
26.89
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
23 ноября 21, 17:06
В Беларуси приостановили сотрудничество с НАТО
Беларусь
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Население стран Балтии, Украины и Польши приучают к мысли о неизбежности войны, заявил начальник Генштаба ВС Беларуси.

Генштаб Вооруженных сил Беларуси заявил о приостановке сотрудничества с НАТО. Граждан соседних стран приучают к мысли о неизбежности войны и звучат провокационные высказывания. Об этом заявил начальник Генштаба ВС - первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич.

"Буквально на днях был сделан очередной недружественный шаг со стороны европейских государств. По инициативе НАТО был свернут еще один канал диалога и приостановлено практическое сотрудничество Североатлантического альянса с Республикой Беларусь", - сказал он.

По словам Гулевича, якобы еще с 2020 года Беларусь фиксирует увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран-членов НАТО вдоль своих государственных границ.

Помимо этого, заявил начштаба, отмечается и "создание крупных группировок войск на территории сопредельных стран".

"Самое настораживающее в происходящих процессах - это неприкрытая милитаризация общественного сознания в соседних с нами странах", - подчеркнул Гулевич.

Он добавил, что в Беларуси отмечают, как население стран Балтии, Украины и Польши приучают к мысли о неизбежности войны.

"Ответом на провокационные высказывания, будет дальнейшее повышение обороноспособности Республики Беларусь", - резюмировал он, отметив, что Польша, Литва и Латвия наращивают военные контингенты.

Минск также нарастит интенсивность боевой подготовки для недопущения внезапного нападения на страну, добавил Гулевич.

Лукашенко пригрозил Польше потоками мигрантов через Донбасс

Добавим, что Польша допустила "еще более сложный" сценарий кризиса на границе. Беларусь может привлечь мигрантов из Афганистана, опасаются в Польше и называют это попыткой нарушения восточных границ НАТО и ЕС.
Korrespondent
Ещё по теме:
ЕС ожидает обострение на границе с Беларусью
В Польше экстренно мобилизуют тероборону. Видео
Сутки в ООС: пять обстрелов, потерь нет
Сутки в ООС: 13 обстрелов, ранен военный
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В США приветствовали заявление президента Болгарии
noimageГражданам США не рекомендуют ехать в ряд стран ЕС
noimageСША вводят новые санкции из-за Северного потока-2 – Блинкен
noimageТрагедия в Болгарии. В ДТП почти полсотни погибших
Лента новостей