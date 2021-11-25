Евросоюз изменит правила пересечения своих границ

Правила пересечения границ Евросоюза в ближайшее время будут изменены из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявила Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью испанской газете La Razon.

Зима будет очень тяжелой. В декабре и январе будет большая нагрузка на больницы.

По словам еврокомиссара, странам, где от ковида вакцинировано меньше 80% населения, придется принять серьезные меры для сдерживания инфекции.

Через несколько дней правила пересечения границ Евросоюза изменятся. Обострение пандемии требует обновления информации, передаваемой между государствами.

Еврокомиссар не уточнила, о каких именно изменениях идет речь. Она вновь обратила внимание на важность вакцинации от ковида. По данным Еврокомиссии около 35% Евросоюза - 155 миллионов европейцев - остаются непривитыми.

Напомним, что власти Италии ужесточат в стране меры по борьбе с COVID-19 и введут санитарный пропуск Super Green Pass. "Суперсертификат" будет выдаваться только вакцинированным и переболевшим.