Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.43
USD
27.09
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
26 ноября 21, 09:55
В ЕС одобрили прививки Pfizer для детей 5-11 лет
прививка
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Для этой возрастной группы доза COVID-вакцины будет в три раза меньше, чем для детей в возрасте от 12 лет.

Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) рекомендовал вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от пяти лет препаратом производства Pfizer/BioNTech. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщила пресс-служба европейского регулятора.

"Комитет EMA по лекарственным средствам для человека рекомендовал расширить показания для вакцины Comirnaty против COVID-19, чтобы включить ее применение для детей в возрасте от 5 до 11 лет", - говорится в сообщении.

Как указано, для детей 5-11 лет доза вакцины будет меньше, чем для детей в возрасте от 12 лет (10 мкг по сравнению с 30 мкг). Укол, как обычно, будут делать в мышцы надплечья.

Упомянутой возрастной группе также необходимо ввести две дозы препарата с интервалом в три недели.

В Комитете отметили, что исследование среди детей в возрасте 5-11 лет подтвердило - вакцинация уменьшенной дозой дает такую же реакцию иммунной системы, как стандартная доза среди старших групп.

Напомним, 15 октября компании Pfizer и BioNTech запросили лицензию на COVID-вакцинацию детей в возрасте от пяти до 11 лет. Разработчики утверждают, что их препарат безопасен для малолетних.

В Канаде также разрешили прививать от COVID-19 детей от пяти лет

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Korrespondent
Ещё по теме:
Ученые выяснили, что коронавирус проникает в клетки мозга
За сутки вакцинировано более 85 тысяч украинцев
Украина получит 1,5 млн доз вакцины Pfizer
От COVID вакцинировано более 8 млн украинцев
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Британия экстренно запрещает въезд из шести стран
Лента новостей