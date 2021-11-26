В ЕС одобрили прививки Pfizer для детей 5-11 лет

Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) рекомендовал вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от пяти лет препаратом производства Pfizer/BioNTech. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщила пресс-служба европейского регулятора.

"Комитет EMA по лекарственным средствам для человека рекомендовал расширить показания для вакцины Comirnaty против COVID-19, чтобы включить ее применение для детей в возрасте от 5 до 11 лет", - говорится в сообщении.

Как указано, для детей 5-11 лет доза вакцины будет меньше, чем для детей в возрасте от 12 лет (10 мкг по сравнению с 30 мкг). Укол, как обычно, будут делать в мышцы надплечья.

Упомянутой возрастной группе также необходимо ввести две дозы препарата с интервалом в три недели.

В Комитете отметили, что исследование среди детей в возрасте 5-11 лет подтвердило - вакцинация уменьшенной дозой дает такую же реакцию иммунной системы, как стандартная доза среди старших групп.

Напомним, 15 октября компании Pfizer и BioNTech запросили лицензию на COVID-вакцинацию детей в возрасте от пяти до 11 лет. Разработчики утверждают, что их препарат безопасен для малолетних.

В Канаде также разрешили прививать от COVID-19 детей от пяти лет

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