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27 ноября 21, 08:35
В Нью-Йорке обьявили чрезвычайное положение
Нью-Йорк
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Причиной стал коронавирус, распространяющийся со скоростью, невиданной в штате с апреля 2020 года, заявила губернатор.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила о введении чрезвычайного положения в штате до 15 января 2022 года на фоне роста случаев заражения COVID-19, сообщается в официальном указе, опубликованном на сайте губернатора.

В документе сообщается, что, учитывая наблюдаемое распространение коронавируса "со скоростью, невиданной в штате с апреля 2020 года", а также принимая во внимание активный рост числа госпитализаций, связанных с COVID-19, и потребность в скоординированном подходе к обеспечению вместительности больниц, губернатор объявила чрезвычайное положение во всем штате Нью-Йорк.

Согласно указу, департамент здравоохранения сможет ограничивать оказание несерьезных и несрочных процедур в больницах, чтобы обеспечить достаточное количество мест в преддверии возможного роста случаев заболевания коронавирусом предстоящей зимой.

Постановление начнет действовать с пятницы, 3 декабря. Оно также позволит штату быстрее закупать любые критически важные материалы для борьбы с пандемией.

Напомним, что вчера в Нью-Йорке прошел парад ко Дню благодарения. В шествии приняли участие около восьми тысяч человек, участники пронесли около сорока различных надувных фигур.
Korrespondent
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