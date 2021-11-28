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28 ноября 21, 00:13
В Великобритании подтвердили два случая штамма Омикрон
Лондон
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Два случая в Ноттингеме и Челмсфорде связаны между собой и имеют связь с поездками в Южную Африку.
В Великобритании сегодня, 27 ноября, подтвердили два случая заражения штаммом коронавируса Омикрон. Об этом в Twitter сообщил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.

Случаи заражения выявлены в Ноттингеме и Челмсфорде у людей, которые вернулись из Южной Африки.

"Нам стало известно о двух случаях вариантом Омикрон. Эти два случая связаны между собой и имеют связь с поездками в Южную Африку. Эти люди самоизолируются в своих семьях, пока проводится дальнейшее тестирование и поиск контактов", - сообщил министр.

Также Минздрав Великобритании с 28 ноября добавляет четыре страны в "красный список" - Малави, Мозамбик, Замбию и Анголу.

Министр заявил, что вернувшиеся оттуда в течение последних 10 дней должны самоизолироваться и сдать тесты ПЦР.

Ранее сообщалось, что в Германии возможно зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон.
Korrespondent
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