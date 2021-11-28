Израиль закрыл границы на две недели из-за штамма Омикрон

В Израиле правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом COVID-19 одобрила закрытие границ страны для всех иностранцев на 14 дней из-за вспышки нового штамма инфекции Омикрон. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии премьер-министра страны Нафтали Бенета в субботу, 27 ноября.

"Решения вступят в силу в полночь с воскресенья (28 ноября 2021 г.) по понедельник (29 ноября 2021 г.) и будут действительны в течение 14 дней. Въезд всех иностранных граждан в Израиль запрещен, за исключением случаев, одобренных специальной комиссией. Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) активирует мониторинг мобильных телефонов с тем, чтобы отслеживать подтвержденных инфицированных новым штаммом Омикрон, определять их местонахождение и прерывать цепочки заражений. Вакцинированные или переболевшие израильтяне по прибытии в Израиль должны будут сделать ПЦР-тест, после чего отправятся на домашний карантин", – говорится в заявлении канцелярии по итогам заседания правительственной комиссии.

Не привитые будут находиться на самоизоляции в течение семи дней при условии, если результат второго теста на коронавирус окажется отрицательным.

Ранее сообщалось, что из-за нового COVID-штамма Израиль на грани чрезвычайного положения. Правительством был введен запрет на поездки в семь стран на юге Африки.

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