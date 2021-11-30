Секретный доклад Пентагона: основные цели – сдерживание РФ

В Пентагоне завершили работу над оценкой глобального присутствия США (Global Posture Review) для администрации президента Джо Байдена. Документ засекречен, но его отдельные аспекты очертила помощник главы Пентагона по политике Мара Карлин на брифинге в оборонном ведомстве 29 ноября.

Документ предлагает рекомендации по размещению вооруженных сил США в мире исходя из расстановки приоритетов и оценки угроз.

Основным источником угроз в докладе определен Китай, поэтому главное внимание будет уделено Индо-Тихоокеанскому региону. Доклад, помимо усиления военных баз, предлагает укрепить сотрудничество с союзниками и партнерами в регионе. Это позволит не только сдерживать потенциальную военную агрессию со стороны Китая, но и угрозы со стороны Северной Кореи, указала Карлин.

Для Европы и Европейского региона, по ее словам, главным источником угроз в докладе указана военная агрессия России. Для ее сдерживания доклад предлагает подходы по укреплению обороноспособности и эффективности НАТО, некоторые из которых уже частично реализованы.

Карлин напомнила, что в апреле 2021 года министр обороны Ллойд Остин заявил в Берлине, что Пентагон намерен разместить в Европе многоцелевую оперативную группу и оперативный штаб. В августе было также сообщено, что военные США сохранят за собой семь военных объектов в Европе, которые ранее предполагалось вернуть принимающим странам.

Отвечая на вопросы журналистов, Карлин сказала, что рекомендуемые докладом подходы для Европейского региона в целом продолжают те, которые были приняты после оккупации Крыма Россией в 2014 году.

Она также отметила "довольно тревожное поведение президента Путина" в последнее время.

"Не знаю, может ли кто-нибудь из нас читать его мысли и точно знать, что он планирует. Но президент очень четко заявил о своем стремлении к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией", – сказала Карлин.





21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас предоставить Украине дополнительную военную помощь. По сообщению американских медиа, в администрации Байдена рассматривают несколько вариантов реакции на угрозу нового вторжения России в Украину – от сдерживания до умиротворения.





27 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО нарастило войска на восточном фланге, а потому для России будут серьезные последствия, если она вновь атакует Украину.