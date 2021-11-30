Польша отразила прорыв границы "мигрантами Лукашенко". видео

Сегодня, 30 ноября, мигранты попытались незаконно пересечь границу из Беларуси в Польшу. Пограничники этому помешали. Информацию в Twitter сообщает Министерство обороны Польши.

Инцидент произошел возле населенного пункта Токары Опольского воеводства.

"Польским солдатам и офицерам приходится сталкиваться с подобными ситуациями почти каждый день. Вчера беларусы в очередной раз забросали наши службы камнями", – сказано в сообщении.

Министерство опубликовало видео, которое подтверждает противозаконные действия беларуских граждан.





Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".





8 ноября 2021 года мигранты из ближневосточных стран, свезенные к польско-беларуской границе, попытались нелегально попасть на территорию Евросоюза, они разбили у пропускного пункта Кузница лагерь. Затем они покинули лагерь.





16 ноября во время попыток штурма мигрантами границы Польши с Беларусью пострадали семеро польских полицейских и один военнослужащий.





СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения.