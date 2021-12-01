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1 декабря 21, 09:03
Латвия призвала ЕС и НАТО дать четкий сигнал РФ
Эдгарс Ринкевичс
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Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что НАТО и Европейский Союз должны направить четкий сигнал России.
В Риге глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал Евросоюз и НАТО послать четкий сигнал России о том, что усиление угрозы РФ для суверенитета и целостности Украины повлечет за собой военный ответ стран Запада. Об этом он заявил во вторник во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США.

"Мы с госсекретарем говорили о текущей ситуации в Украине и вокруг Украины, и мы пришли к консенсусу, что наращивание российских войск и их перемещение вызывает серьезную обеспокоенность", - отметил Эдгарс Ринкевичс.

Глава МИД Латвии подчеркнул, что "НАТО и Европейский Союз должны направить четкий сигнал и конкретно указать, в какой момент угрозы территориальной целостности и суверенитета Украины станут нашей политической и военной проблемой, и мы соответствующим образом отреагируем".

Ранее сообщалось, что Министры обороны стран-участниц НАТО на встрече в Брюсселе планируют утвердить новый план противодействия возможному нападению со стороны России.
Korrespondent
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