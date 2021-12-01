В США ученик устроил стрельбу в школе, есть жертвы

В штате Мичиган, США, 15-летний подросток устроил стрельбу в школе. Три человека погибли, восемь получили ранения. Об этом сообщает CNN.





Полицейские в течение пяти минут задержали стрелка, у него изъяли пистолет.





Сообщается, что трое убитых были учениками 14-и, 16-и и 17-и лет. Также во время стрельбы пострадал учитель.





Полицейские обнаружили в школе несколько гильз и полагают, что было произведено от 15 до 20 выстрелов.





Подросток не оказал сопротивления при задержании, но отказался разговаривать с полицией. Учеников эвакуировали в соседний магазин до прибытия родителей.







