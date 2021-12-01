Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.88
USD
27.28
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
1 декабря 21, 09:07
В США ученик устроил стрельбу в школе, есть жертвы
стрельба
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Подросток стрелявший в школе не оказал сопротивления при задержании, но отказался разговаривать с полицией.
В штате Мичиган, США, 15-летний подросток устроил стрельбу в школе. Три человека погибли, восемь получили ранения. Об этом сообщает CNN.

Полицейские в течение пяти минут задержали стрелка, у него изъяли пистолет.

Сообщается, что трое убитых были учениками 14-и, 16-и и 17-и лет. Также во время стрельбы пострадал учитель.

Полицейские обнаружили в школе несколько гильз и полагают, что было произведено от 15 до 20 выстрелов.

Подросток не оказал сопротивления при задержании, но отказался разговаривать с полицией. Учеников эвакуировали в соседний магазин до прибытия родителей.


Ранее сообщалось, что в Казани неизвестные открыли стрельбу в школе №175 на улице Файзи.
Korrespondent
Ещё по теме:
В Запорожье у школьника на уроке произошла остановка сердца
В полиции назвали основную версию гибели мэра Кривого Рога
В Умани 11-летняя девочка выбросилась из окна
Ученые выяснили, что коронавирус проникает в клетки мозга
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Составлен рейтинг самых дорогих городов для жизни
noimageЛатвия призвала ЕС и НАТО дать четкий сигнал РФ
Лента новостей