Составлен рейтинг самых дорогих городов для жизни в мире - его возглавил Тель-Авив. Рейтинг опубликовал Economist Intelligence Unit в среду, 1 декабря.

Тель-Авив поднялся с пятого места в 2020 году и впервые возглавил рейтинг. Город поднялся в таблице из-за укрепления шекеля по отношению к доллару, а также роста цен на транспорт и продукты.

В то же время на вершине рейтинга по-прежнему доминируют европейские и развитые азиатские города, тогда как североамериканские и китайские города остаются относительно умеренными. При этом самые дешевые города находятся на Ближнем Востоке, в Африке и в бедных частях Азии.

Вторую ступень разделили Париж и Сингапур, а Цюрих и Гонконг замыкают пятерку лидеров. Далее в рейтинге следуют Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака.

В свою очередь Дамаск, Сирия, остался самым дешевым городом в мире для проживания.

Отметим, что Киев находится на 88 месте в мире, поднявшись на 13 позиций.

Напомним, что ранее аналитики обновили рейтинг самых уязвимых экономик мира. Украина поднялась в соответствующем списке на 15 позиций по сравнению с 2018 годом. Ее резервы выросли почти до 30 млрд дол.