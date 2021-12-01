Путин ведет рисковую игру с Украиной - Times

Мир встревожен скоплением российских военных возле украинских границ. Дипломатический редактор британской Times Роджер Боуэс пишет, что сочетание самоуверенности, паранойи и злобы российского лидера может привести к тотальной войне.
Время начать волноваться
Новый сезон войны на востоке. На российско-украинской границе холодно, но снег еще не покрыл землю. Россияне дислоцировали рядом с Украиной 90 тысяч солдат. Александр Лукашенко говорит, что если дойдет до войны, его войска будут сражаться вместе с российскими. И судя по всему, некоторые его части интегрированы в российскую командную структуру.
Время начать волноваться. Глава МИ-6 характеризует Москву как серьезную угрозу. Главы МИД стран НАТО, собравшиеся в Риге, пришли к тому же выводу. Владимир Путин как будто напридумывал дюжину причин для продолжающегося массированного присутствия НАТО в Европе. Он как будто хотел крикнуть: "Забудьте на время про Китай! Я здесь, готов, двигатели работают, отнеситесь ко мне серьезно!"
Путин посчитал, что военная кампания, которая началась несколько лет назад, отпугнет НАТО и альянс дважды подумает, прежде чем расширяться и открывать свои двери для беспокойного новичка.
Но по мере того, как Украина восстанавливает своё mojo, противостоит Кремлю политически и видит признаки возрождения экономики, членство в НАТО, почти полное, становится все более реальным. Российский президент, таким образом, может выстрелить себе в ногу.
То, что происходит или вот-вот произойдет, продолжает Роджер Боуэс, конечно, строго говоря, не является подготовкой к новой войне. Война, которая началась в 2014 году с российской аннексии Крыма и спонсирования сепаратистов в Донбассе, никогда не заканчивалась. Это уже старая война.
Пока что более 14 тыс. человек были убиты и почти миллион лишился крова. Редкий день проходит без стрельбы. Вопрос заключается в том, готовится ли Россия провести новое наступление, которое поможет ей добиться территориального урегулирования в свою пользу.