Путин ведет рисковую игру с Украиной - Times

Мир встревожен скоплением российских военных возле украинских границ. Дипломатический редактор британской Times Роджер Боуэс пишет, что сочетание самоуверенности, паранойи и злобы российского лидера может привести к тотальной войне.

Время начать волноваться

Новый сезон войны на востоке. На российско-украинской границе холодно, но снег еще не покрыл землю. Россияне дислоцировали рядом с Украиной 90 тысяч солдат. Александр Лукашенко говорит, что если дойдет до войны, его войска будут сражаться вместе с российскими. И судя по всему, некоторые его части интегрированы в российскую командную структуру.

Время начать волноваться. Глава МИ-6 характеризует Москву как серьезную угрозу. Главы МИД стран НАТО, собравшиеся в Риге, пришли к тому же выводу. Владимир Путин как будто напридумывал дюжину причин для продолжающегося массированного присутствия НАТО в Европе. Он как будто хотел крикнуть: "Забудьте на время про Китай! Я здесь, готов, двигатели работают, отнеситесь ко мне серьезно!"

Путин посчитал, что военная кампания, которая началась несколько лет назад, отпугнет НАТО и альянс дважды подумает, прежде чем расширяться и открывать свои двери для беспокойного новичка.

Но по мере того, как Украина восстанавливает своё mojo, противостоит Кремлю политически и видит признаки возрождения экономики, членство в НАТО, почти полное, становится все более реальным. Российский президент, таким образом, может выстрелить себе в ногу.

То, что происходит или вот-вот произойдет, продолжает Роджер Боуэс, конечно, строго говоря, не является подготовкой к новой войне. Война, которая началась в 2014 году с российской аннексии Крыма и спонсирования сепаратистов в Донбассе, никогда не заканчивалась. Это уже старая война.

Пока что более 14 тыс. человек были убиты и почти миллион лишился крова. Редкий день проходит без стрельбы. Вопрос заключается в том, готовится ли Россия провести новое наступление, которое поможет ей добиться территориального урегулирования в свою пользу.

Причины для атаки





Есть три причины, по которым Путин может выбрать полномасштабную войну, пишет Роджер Боуэс. Во-первых, он хочет использовать Украину в качестве разменной монеты на переговорах с Джо Байденом. Будучи вице-президентом при Бараке Обаме, Байден считался специалистом по Украине и он льстит себе, думая, что глубоко понимает украинский менталитет.





Путин знает, что может облапошить Байдена в типичном для холодной войны противостоянии. Он считает "незападность" Украины жизненно важной. Для Путина почти невозможно принять полный государственный суверенитет Украины.





Во-вторых, Путина беспокоят сдвиги в военном балансе. Турецкие дроны сыграли решающую роль в победе Азербайджана над Арменией и теперь они есть и у Украины, которая уже применяет их в Донбассе. Они не меняют радикально правила игры, но для Путина это предзнаменование большой региональной борьбы между Россией и Турцией (членом НАТО) за влияние в черноморском регионе.





И наконец, Путин не может представить себе сколько-нибудь свободную и независимую внешнюю политику Украины. Он, может быть, готов рискнуть позором войны, хотя бы для защиты того, что Россия считает своей исключительной сферой интересов. Если Кремль не может сказать свое веское слово в Киеве, то и никто другой не должен этого делать.



