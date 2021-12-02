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2 декабря 21, 10:08
Глава Пентагона предостерег Россию от вторжения в Украину
Глава Пентагона
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Глава Пентагона США Ллойд Остин назвал Россию Советским Союзом.

Глава Пентагона Ллойд Остин предостерег Россию от вторжения в Украину и ошибочно назвал РФ Советским Союзом. Об этом сообщает Reuters.

Во время визита в Южную Корею Остин призвал Россию отвести войска от границы с Украиной. Он предупредил: вторжение в Украину спровоцирует санкции, которые ударят по РФ сильнее, чем любые предыдущие.

Он не ответил прямо на вопрос, будут ли последствия агрессии для России чисто экономическими, а лишь заверил – будут использованы "лучшие методы".

"Все наши действия мы предпримем как часть международного сообщества. В лучшем случае мы не увидим вторжения Советского Союза на Украину", – сказал Остин, ошибочно назвав Россию несуществующим ныне СССР.

При этом глава Пентагона выразил надежду, что США и Россия смогут работать "над решением проблем и снижением температуры в регионе".

С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года". Глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас увеличить военную помощь Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил: против РФ введут санкции, которых еще не было, если она продолжит делать шаги по дестабилизации Украины и использует свои силы для агрессии против нее.
liga.net
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