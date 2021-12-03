Меркель простилась с должностью канцлера ФРГ

Ангела Меркель официально попрощалась с должностью канцлера ФРГ. Церемония прошла вечером в четверг, 2 декабря, в форме традиционного военного церемониального акта проводов – Der Große Zapfenstreich. Об этом сообщается на сайте правительства.

На мероприятии присутствовали около 200 человек.

67-летняя Меркель поблагодарила всех за сотрудничество и за доверие. Она вспомнила самые яркие моменты пребывания на должности канцлера: финансовый кризис 2008 года, миграционный 2015-го, пандемию.

Эти 16 лет были исполнены многими событиями и вызовами, с которыми приходилось сталкиваться "как политически, так и как человеку", отметила она.

Следующему правительству и будущему канцлеру Олафу Шольцу Меркель пожелала удачи и возможности найти ответы на все вызовы.