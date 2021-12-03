США ввели санкции против Беларуси

Министерство финансов США из-за миграционного кризиса и ущемления гражданских свобод внесло в санкционный список 20 физических и 12 юридических лиц в Беларуси, также ограничения наложены на три воздушных судна страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в ответ на вопиющее игнорирование режимом Лукашенко международных норм и благополучия своих граждан определяет 20 физических и 12 юридических лиц и идентифицирует три самолета как заблокированную собственность", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что лица, попавшие под санкции, способствовали незаконному ввозу мигрантов, принимали участие в продолжающемся подавлении прав человека и демократии и поддерживали режим в финансовом отношении.

В указанный перечень структур включен, например, государственный туроператор Центркурорт, который "играет ключевую роль в организации нелегальной миграции через Беларусь в ЕС".

Санкции вводятся также в отношении компаний, чтобы "лишить режим Лукашенко выгод от экспорта калия". Так, под ограничения попали Белорусская калийная компания, Агророзквит и Славкалий.

В списках находятся и структуры, связанные с оборонным сектором, - Белтехэкспорт, электромеханический завод Агат, Гардсервис, Кидма тек.

В перечень попала компания Трансавиаэкспорт, которая, как утверждает Минфин США, "перевозила тонны боеприпасов и вооружений в зарубежные зоны конфликтов".

Среди внесенных в санкционный список и сын Александра Лукашенко – Дмитрий. Возглавляемый им Президентский спортивный клуб также попал под американские ограничения.

Напомним, накануне в ЕС утвердили пятый пакет санкций против Беларуси. В списке - 17 человек и 11 организаций.