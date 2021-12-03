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2 декабря 21, 22:24
Германия ограничивает непривитых граждан
Германия
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Немецкое правительство приняло решение ужесточить в стране антиковидные меры

Сегодня, 2 декабря, Германия ввела общенациональные ограничения для людей, которые не привиты от коронавируса. Власти страны поддержали приятие обязательной вакцинации в ближайшие месяцы, пишет DW.

По решению немецкого правительства, невакцинированным гражданам будет запрещен доступ ко всем предприятиям, кроме самых важных: магазинов, которые продают товары повседневного спроса. Правила обязательны на всей территории страны вне зависимости от количества заболевших в регионе.

В немецких школах вводится обязательное ношение масок. Ограничено число участников массовых мероприятий – до 50 человек в помещении и до 200 на свежем воздухе. Если присутствуют невакцинированные люди, то хозяева на вечеринку могут пригласить не более двух человек (дети до 14 лет не учитываются).

Новогодние праздники немцы обязаны провести без фейерверков и многолюдных вечеринок – они под запретом.

В правительстве поддержали обязательную вакцинацию, но окончательное решение должен принимать Бундестаг.

28 ноября 2021 года Евросоюз опубликовал рекомендации в связи с появлением нового штамма коронавируса омикрон. 2

9 ноября того же года некоторые страны мира начали закрывать границы. Об ужесточении мер заявили Япония и Польша. 

С 30 ноября в Британии действует жесткое требование о ношении масок в общественных местах и транспорте со штрафом для нарушителей до 6400 фунтов.
liga.net
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