Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.89
USD
27.32
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
3 декабря 21, 09:24
Омикрон выявили в Испании и пяти штатах США
маска
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Испании заболел мужчина, ранее привитый от коронавируса и не путешествовавший в страны риска.

В Испании, а также в пяти штатах США выявили первые случаи штамма "омикрон". Об этом сообщает Reuters в пятницу, 3 декабря.

В Мадриде Omicron выявили у вакцинированного человека, не путешествовавшего в страны риска. Также изучаются два схожих случая. 62-летний мужчина в Мадриде, у которого с 29 ноября проявились легкие симптомы, находится на изоляции дома, а лица, с которыми он контактировал, находятся на карантине. В других случаях люди тоже имели лишь легкие симптомы и не путешествовали в страны риска.

Кроме того, случаи омикрона зафиксировали в Нью-Йорке, Калифорнии, Колорадо, Миннесоте и на Гавайях. В частности, в Нью-Йорке подтвердили пять случаев заражения вариантом коронавируса Omicron. Калифорния, Колорадо и Миннесота также выявили случаи заражения омикроном среди пациентов, которые были полностью вакцинированы и имели легкие симптомы, тогда как Гавайи сообщили о случае с невакцинированным человеком, который имел умеренные симптомы.

Наконец, Гавайи также подтвердили случай заражения у человека, ранее переболевшего коронавирусом.

Напомним, что ранее в Исландии зафиксировали первый случай штамма Омикрон. Заражение зафиксировано через четыре дня после введения в Исландии новых пограничных ограничений.
Korrespondent
Ещё по теме:
Украинцы могут ездить в 35 стран ЕС: правила въезда
Украинец в Польше нашел больше тысячи евро и сдал в полицию
В США внедорожник протаранил парад: пять человек погибли
Разведки Украины, Британии и США обменялась данными
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Германия ограничивает непривитых граждан
noimageСША ввели санкции против Беларуси
noimageМеркель простилась с должностью канцлера ФРГ
Лента новостей