Омикрон выявили в Испании и пяти штатах США

В Испании, а также в пяти штатах США выявили первые случаи штамма "омикрон". Об этом сообщает Reuters в пятницу, 3 декабря.

В Мадриде Omicron выявили у вакцинированного человека, не путешествовавшего в страны риска. Также изучаются два схожих случая. 62-летний мужчина в Мадриде, у которого с 29 ноября проявились легкие симптомы, находится на изоляции дома, а лица, с которыми он контактировал, находятся на карантине. В других случаях люди тоже имели лишь легкие симптомы и не путешествовали в страны риска.

Кроме того, случаи омикрона зафиксировали в Нью-Йорке, Калифорнии, Колорадо, Миннесоте и на Гавайях. В частности, в Нью-Йорке подтвердили пять случаев заражения вариантом коронавируса Omicron. Калифорния, Колорадо и Миннесота также выявили случаи заражения омикроном среди пациентов, которые были полностью вакцинированы и имели легкие симптомы, тогда как Гавайи сообщили о случае с невакцинированным человеком, который имел умеренные симптомы.

Наконец, Гавайи также подтвердили случай заражения у человека, ранее переболевшего коронавирусом.

Напомним, что ранее в Исландии зафиксировали первый случай штамма Омикрон. Заражение зафиксировано через четыре дня после введения в Исландии новых пограничных ограничений.