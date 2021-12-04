РФ намерена захватить две трети Украины - Bild

Вторжение российских войск в Украину планируется в три этапа. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источник в НАТО, знакомый с данными западных разведок.

Отмечается что нападение планируется в три этапа в начале 2022 года с целью захвата до двух третей территории Украины, включая Киев.

Издание сообщает, что о планах России по захвату некоторых частей территории Украины было известно с середины октября. Центральное разведывательное управление США перехватило российские военные сообщения, прежде проинформировав об этом собственное правительство.

Первым об этом сообщило издание The Washington Post сегодня утром. По данным газеты, Путин планирует вторжение с участием 175 тысяч солдат.

Однако издание BILD узнало подробности о российских планах, которые, по словам одного из высокопоставленных офицеров, "лежат в ящике, а Путин еще не решил, будут ли они реализованы".

Согласно источнику ведомства, по приказу Путина российская армия нанесет "одновременную атаку с северного Крыма через территории ОРДЛО на востоке и с севера". Данный вывод является как оценкой НАТО, так и заключением украинской военной разведки.

Таким образом, атака может произойти в конце января - начале февраля, если Украина и НАТО не ответят на требования Путина, сообщает издание.

Однако в НАТО сообщают, что атаку рассматривают в три этапа, каждая фаза также может быть последней в операции, если реакция Запада на вторжение приведет к переоценке ситуации.

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