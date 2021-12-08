Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.67
USD
27.28
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
8 декабря 21, 00:10
Переговоры Байдена и Путина. Первые итоги
Байден и Путин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин завершили встречу в формате видеоконференции, она длилась два часа и пять минут.

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин два часа проговорили в режиме видеоконференции. Главная тема – Украина. 

Собрали первые итоги переговоров.

Без журналистов

Путин находился в резиденции в Сочи, Байден — в Белом доме в Вашингтоне. Переговоры были закрыты для прессы, журналистам показали только их начало.

В СМИ отметили, что Байден участвовал в переговорах с командой. 

Путина же пресс-служба Кремля показала наедине.


Кремль

Главное – Украина

Президент США Джо Байден во время разговора подчеркнул, что Штаты и союзники отреагируют мощными "экономическими и другими мерами", если Путин решится на военную эскалацию против Украины, говорится в коммюнике, опубликованном Белым домом по итогам разговора.

"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность США и наших европейских союзников по поводу наращивания Россией сил вокруг Украины и четко дал понять, что США и союзники отреагируют мощными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации. Президент Байден повторно выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии", - рассказали в Белом доме.

Отмечается, что президенты уполномочили свои команды продолжить взаимодействие по итогам разговора и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами.

Байден перед видеоконференцией с Путиным обсудил ситуацию на границе Украины с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании.

Кроме Украины

Кроме вопроса Украины, говорили также о стратегической стабильности, кибербезопасности и совместной работе над некоторыми региональными проблемами, как Иран.

И Байден, и Путин за несколько дней до переговоров предельно четко обозначили свои цели. Но пока эти позиции выглядят скорее как диаметрально противоположные.

Президент России 1 декабря на церемонии вручения верительных грамот послам в Кремле заявил: "Перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача - добиваться предоставления сильных, надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории России".

Президент Байден, в свою очередь, на брифинге 3 декабря дал понять, что прорабатывает целый список шагов и мер, которые сделают для России вторжение в соседнюю страну слишком дорогим. "Я постоянно поддерживаю контакт с нашими союзниками в Европе, с украинцами. Сейчас я составляю то, что, как я полагаю, станет самым всеобъемлющим и значимым набором инициатив, направленных на то, чтобы сделать для Путина очень трудным то, что он, как опасаются люди, может сделать", - сказал он.
Korrespondent
Ещё по теме:
Директор ЦРУ летал в Москву. Подробности – CNN
Разведка США раскрыла план возможного вторжения РФ
Зеленский обвинил Бутусова в "смертях людей на Донбассе"
Секретный доклад Пентагона: основные цели – сдерживание РФ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей