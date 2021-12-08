Переговоры Байдена и Путина. Первые итоги

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин два часа проговорили в режиме видеоконференции. Главная тема – Украина.

Собрали первые итоги переговоров.

Без журналистов

Путин находился в резиденции в Сочи, Байден — в Белом доме в Вашингтоне. Переговоры были закрыты для прессы, журналистам показали только их начало.

В СМИ отметили, что Байден участвовал в переговорах с командой.

Путина же пресс-служба Кремля показала наедине.









Кремль





Главное – Украина





Президент США Джо Байден во время разговора подчеркнул, что Штаты и союзники отреагируют мощными "экономическими и другими мерами", если Путин решится на военную эскалацию против Украины, говорится в коммюнике, опубликованном Белым домом по итогам разговора.





"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность США и наших европейских союзников по поводу наращивания Россией сил вокруг Украины и четко дал понять, что США и союзники отреагируют мощными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации. Президент Байден повторно выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии", - рассказали в Белом доме.





Отмечается, что президенты уполномочили свои команды продолжить взаимодействие по итогам разговора и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами.





Байден перед видеоконференцией с Путиным обсудил ситуацию на границе Украины с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании.





Кроме Украины





Кроме вопроса Украины, говорили также о стратегической стабильности, кибербезопасности и совместной работе над некоторыми региональными проблемами, как Иран.





И Байден, и Путин за несколько дней до переговоров предельно четко обозначили свои цели. Но пока эти позиции выглядят скорее как диаметрально противоположные.





Президент России 1 декабря на церемонии вручения верительных грамот послам в Кремле заявил: "Перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача - добиваться предоставления сильных, надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории России".





Президент Байден, в свою очередь, на брифинге 3 декабря дал понять, что прорабатывает целый список шагов и мер, которые сделают для России вторжение в соседнюю страну слишком дорогим. "Я постоянно поддерживаю контакт с нашими союзниками в Европе, с украинцами. Сейчас я составляю то, что, как я полагаю, станет самым всеобъемлющим и значимым набором инициатив, направленных на то, чтобы сделать для Путина очень трудным то, что он, как опасаются люди, может сделать", - сказал он.



