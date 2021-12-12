Демографы подсчитали мировые потери от пандемии

Население развитых стран в совокупности потеряло из-за пандемии коронавируса 28 миллионов лет жизни, подсчитала международная группа демографов. Наибольшие такие потери - в России, Болгарии, Латвии, США и Польше.

Рекордные показатели именно в этих странах обеспечила высокая смертность от COVID-19 среди людей относительно молодого возраста, сообщают исследователи. Корреспондент.net рассказывает подробности.

В результате пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году в 37 развитых странах мира в общей сложности было потеряно 28 миллионов лет жизни граждан. Исследование международной группы демографов опубликовано в британском научном журнале BMJ.

Наибольшие такие потери оказались в России, Болгарии, Латвии, США и Польше. Согласно данным исследования, рекордные показатели именно в этих странах обеспечила высокая смертность от вируса среди людей относительно молодого возраста.

Отмечается, что основой для расчетов и анализа стали данные по 37 развитым странам, которые доступны в международной базе данных о смертности человека The Human Mortality Database.

Специалисты уточнили, что полностью рассчитать, какое влияние на демографическую ситуацию оказали смерти людей, которые скончались непосредственно от COVID-19, невозможно, поскольку этому препятствуют сложности с кодификацией этой причины смерти. Кроме того, невозможно достоверно сопоставить подходы к учету погибших в разных странах.

Более точным является расчет сверхсмертности - разницы между прогнозированным до пандемии коронавирусной инфекции и реально зафиксированным по итогам прошлого года числом смертей.

Также учитывались и изменения в показателей продолжительности жизни, и число лет, которое было потеряно вследствие преждевременных смертей.

Полученный результат, таким образом, учитывает всех прямо пострадавших от пандемии, в том числе тех, кто не смог получить из-за нее плановую медпомощь.

Как следует из опубликованной работы, в большинстве стран из выборки показатель ожидаемой продолжительности жизни по итогам 2020 года предсказуемо снизился.

Сильнее всего он упал в России - на 2,32 года - и еще четырех странах со сравнимыми показателями, в числе которых США (на 1,98 года), Болгария (1,75 года), Латвия (на 1,61 года) и Польша (на 1,36 года).

Показатель ожидаемой продолжительности жизни по итогам прошлого года не изменился в Южной Корее, Норвегии и Дании, в Новой Зеландии, а на Тайване он, напротив, вырос - на 0,66 года.

Показатель лет жизни, потерянных из-за преждевременной смерти, по итогам 2020 года, по данным авторов исследования, для 31 развитой страны составил 28 миллиона лет, из которых большинство - 17,3 миллиона лет - пришлись на мужчин.

Максимальные потери были зафиксированы для России, где этот показатель составил 5,8 тысячи лет на 100 тысяч жителей, Болгарии (5,4 тысячи лет), Латвии (3,9 тысячи лет), США (3,3 тысячи лет) и Польше (2,8 тысячи лет).

В Новой Зеландии и на Тайване, как и в случае с показателем ожидаемой продолжительности жизни, число потерянных лет, несмотря на пандемические потери, снизилось, в Исландии, Южной Корее, Дании и Норвегии осталось без изменений.

Украина в исследовании не упоминается. Однако по данным Госстата Украины за прошлый год смертность выросла на 6,1 процента по сравнению с предыдущим годом. За девять месяцев 2021 года в Украине умерло 487,9 тысячи граждан, больше всего - от сердечно-сосудистых заболеваний.

Самая распространенная причина смерти, как в 2021 году, так и в предыдущем, - сердечно-сосудистые заболевания (в общей сложности за девять месяцев этого года умерло 306 127 граждан).

Среди таких заболеваний:

- цереброваскулярные болезни (59270 человек)

- алкогольная кардиомиопатия (2549 человек) На втором месте среди наиболее распространенных причин - онкология. В 2021 году от онкологических заболеваний умерли 55 828 украинцев (в 2020 году - 77 880 человек). На третьем месте среди причин смертности стал коронавирус - 40 014 граждан (в прошлом году умерло 21 284 человека). Среди наиболее распространенных причин смерти - несчастные случаи - в 2021 году умерло 20 816 человек. На пятом месте - болезни органов пищеварения. От них в 2021 году умерло 18 093 гражданина. Другие распространенные причины смерти: - болезни органов дыхания - болезни органов дыхания

- инфекционные и паразитарные заболевания

- болезни нервной системы

- болезни мочеполовой системы

- эндокринные болезни, расстройства питания и нарушение обмена веществ

- расстройства психики и поведения

- болезни кожи и подкожной клетчатки

- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани болезни крови и - кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма Около 700 человек в 2021 году умерли от врожденных пороков развития, деформации и хромосомной аномалии. Также в 2021 году причиной смерти для 62 женщин стала беременность, роды и послеродовой период. В начале декабря ООН сообщила, что темпы сокращения населения в Украине являются одними из самых высоких в мире и в 2050 году число жителей нашей страны может уменьшиться до 35 миллионов. Основные тезисы демографического доклада ООН: - население Украины стремительно стареет. Возраст почти каждого пятого украинца превышает 60 лет. К 2050 году таких людей уже будет 36 процентов. Причина этого - падение рождаемости - население Украины стремительно стареет. Возраст почти каждого пятого украинца превышает 60 лет. К 2050 году таких людей уже будет 36 процентов. Причина этого - падение рождаемости





- вялая рождаемость объясняется недостаточным уровнем благосостояния населения, а также тем, что женщинам сложно совмещать профессиональную деятельность и воспитание детей

- для Украины характерен высокий уровень смертности. Практически каждый третий гражданин погибает в возрасте до 65 лет. Причем половине этих смертей можно было бы предотвратить

- за границей на заработках находятся около трех миллионов трудовых мигрантов из Украины. Каждый второй украинский гастарбайтер работает на низкоквалифицированной работе.





Растет доля молодых (до 35 лет) и квалифицированных украинцев, желающих реализовать себя за границей сокращается количество жителей в сельской местности

