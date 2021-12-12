США остановили поставку военной помощи Киеву

Администрация президента США Джо Байдена отложила на неопределенный срок предоставление Украине пакета военной помощи на сумму $200 млн, который был ранее подготовлен. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщил телеканал NBC со ссылкой на три источника.

Утверждается, что о выделении этого пакета помощи должно было быть официально объявлено на прошлой неделе, но Белый дом решил отложить окончательное решение. Это связано со стремлением администрации "дать больше времени дипломатическим усилиям по разрядке напряженности" в ситуации на украинско-российской границе и сообщениями о готовящемся вторжении России в Украину.

Пока неясно, что именно включает в себя пакет помощи на $200 млн. По сообщениям источников, Украина срочно запросила системы противовоздушной обороны, противокорабельные ракеты, больше противотанковых ракет Javelin, средства радиоэлектронного подавления, радиолокационные системы, модернизированные артиллерийские боеприпасы и медикаменты.





NBC отмечает, что положительный ответ на этот запрос Киев получил около месяца назад, поэтому сейчас украинское правительство "озадачено" и не понимает, почему помощь не поступила, как это ожидалось.





"Это вызывает небольшое разочарование", – сказал источник, знакомый с точкой зрения властей Украины.





Вместе с тем источники не исключают, что эта партия помощи рассматривается Белым домом как инструмент давления на Москву, и будет поставлена в случае, если Россия предпримет военные действия против Украины.





Кроме того, США имеют ряд других вариантов дальнейшей помощи Украине. Речь идет о "значительно большем пакете помощи, который будет одобрен в случае возможного вторжения России".





Ссылаясь на заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, указано, что Байден пригрозил российскому президенту Владимиру Путину жесткими санкциями против Москвы и дополнительной военной помощью Украине.





"Мы предоставим украинцам дополнительные средства защиты сверх того, что мы уже предоставляем", – сказал тогда Салливан.





При этом указывается, что советник американского президента имел в виду "значительно больший пакет потенциальной помощи, чем 200 млн долларов".





Ранее СМИ сообщили, что Украина обратилась к администрации США с просьбой о передаче части американских вооружений, которые предназначались Афганистану до захвата там власти "Талибаном".





Напомним, 14 ноября Украина получила из США примерно 80 тонн боеприпасов. Это была четвертая поставка из Америки в рамках дополнительной помощи в размере 60 млн долларов.





Также в США призвали союзников поставить Украине оружие. Представитель Пентагона заявила, что другим странам необходимо снять ограничения на поставки летального вооружения Киеву.