Две страны станут членами Евросоюза

Власти Евросоюда достигли соглашения о расширении блока. В ближайшее время в него войдут Северная Македония и Албания. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter во вторник, 14 декабря.

"Белый дым! У нас есть выводы о расширении ЕС – в отличие от прошлого года! Северная Македония и Албания", – написал он.

Информации на официальных ресурсах ЕС о принятии судьбоносного решения для Северной Македонии и Албании пока нет.

Напомним, в сентябре нынешнего года бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Албания и Северная Македония выполнили все условия для начала переговоров о членстве в ЕС, однако Болгария наложила вето.

В свою очередь глава Европарламента Давид Сассоли призвал принять Западные Балканы в ЕС. Албания и Северная Македония уже официально являются странами-кандидатами, а с Сербией и Черногорией продолжаются переговоры о членстве.