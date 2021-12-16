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15 декабря 21, 23:33
Советники президентов США и России обсудили Украину
Белый дом
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Американская сторона и их союзники предпочитают дипломатический путь решения безопасности и стратегических проблем, напомнили в Белом доме.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан провел телефонные переговоры с советником президента РФ по внешней политике Юрием Ушаковым. Одной из гланых тем был украинский вопрос, сообщает пресс-служба Белого дома в среду, 15 декабря.

"Салливан подтвердил нашу серьезную обеспокоенность наращиванием российской армии у границы с Украиной и подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать тесно координировать свои действия с нашими европейскими союзниками и партнерами", – говорится в сообщении.

Салливан также подчеркнул, что США и другие западные страны предпочитают дипломатический путь решения безопасности и стратегических проблем.

Кроме того, в Белом доме напомнили, что в последние дни в Украине и России находилась с визитом помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид, которая проводила переговоры по этому же вопросу. В четверг, 16 декабря, она планирует провести консультации с членами НАТО в Брюсселе "для выработки скоординированного подхода".

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что между США и РФ формируется диалог по Украине. По его словам, Вашигтон не будет присоединяться к нормандскому формату, а вести переговоры напрямую Московой.
Korrespondent
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